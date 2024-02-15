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Обмін валют у ПриватБанку — які діють обмеження

15 лютого 2024 10:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк розповів про обмеження в обміні валют — які тепер правила
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У державному ПриватБанку під час війни операції з купівлі іноземної валюти в клієнтів здійснюються без обмеження. Однак є певні ліміти, за яких потрібно надати документи.

Про це повідомляється на сайті ПриватБанку.

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Правила обміну валют у ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, є ліміти за сумою купівлі валюти в клієнтів та певні умови. Клієнти мають надати документи, де підтверджуються джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію особи, якщо сума перевищує 400 тис. грн.

"Операції купівлі іноземної валюти в клієнтів здійснюються без обмеження. Якщо ж сума валюти, що купується в клієнта, більша за 400 тис. грн (в екв.), то клієнт має надати документи, які підтверджують джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію", — йдеться в повідомленні.

Також з 29 серпня 2023 року клієнти банку можуть купувати валюту дистанційно через застосунок "Приват24" для зарахування на валютні картки чи рахунки. Проте вимоги та встановлені ліміти більш суворі. Такі операції можливі у сумі до 50 тис. грн на місяць.

Зняття валюти з рахунків

Щодо зняття коштів з валютної карти — діють наступні обмеження:

  • у гривні — 100 тис. грн на день;
  • у валюті — 100 тис. грн (в еквіваленті) на день.

За кордоном діють такі правила:

  • гривневі рахунки — 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць;
  • ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток раніше змінили з місячного на тижневий — 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
  • валютні рахунки — 100 тис. грн (в еквіваленті) на день.

Відкриття валютної картки

У Приват24 можна замовити валютну Digital картку замість фізичної в меню "Гаманець". Фінустанова оприлюднила відеоінструкцію, як це зробити.

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк очолив рейтинг із прибутковості за 2023 рік. Загалом платоспроможні банки отримали понад 86 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Також повідомлялося, що ПриватБанк для полегшення життя бізнес-клієнтів об'єднав свої сервіси з українською системою управління ресурсами бізнесу Bimp. Тепер виставляти рахунки для підприємців стане простіше.

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