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НБУ знизив вартість долара — яким буде курс завтра

7 лютого 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 8 лютого — НБУ та банки переглянули ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Іноземна валюта на готівковому ринку України демонструє відносну стабільність. Водночас, Національний банк затвердив на четвер, 8 лютого, офіційний курс на дещо нижчому рівні.

Про це повідомляється на порталі Нацбанку.

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Як зазначає пресслужба регулятора, на завтра затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,59 грн (-0,03);
  • євро — 40,50 грн (+0,11);
  • злотий — 9,31 28 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як повідомляє сайт Kurs, який відстежує ситуацію на готівковому ринку, курс американської валюти застиг. Коштує долар у купівлі 37,53 гривні (+0,01), у продажу — по 38,07 грн (0,00). Євровалюту купують так само за 40,52 грн (0,00), а продають — за 41,36 грн (-0,02).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає видання Minfin, в обмінних пунктах спостерігається стабільна ситуація. Долар коштує у купівлі 37,95 грн (0,00), у продажу — 38,03 грн (-0,02). Євро пропонують під час купівлі — 41,10 грн (+0,02), 41,25 грн (0,00) — під час продажу.

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Нагадаємо, Національний банк оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.

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