Курс валют на 8 лютого — НБУ та банки переглянули ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Іноземна валюта на готівковому ринку України демонструє відносну стабільність. Водночас, Національний банк затвердив на четвер, 8 лютого, офіційний курс на дещо нижчому рівні.

Про це повідомляється на порталі Нацбанку.

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Як зазначає пресслужба регулятора, на завтра затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,59 грн (-0,03);

євро — 40,50 грн (+0,11);

злотий — 9,31 28 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як повідомляє сайт Kurs, який відстежує ситуацію на готівковому ринку, курс американської валюти застиг. Коштує долар у купівлі 37,53 гривні (+0,01), у продажу — по 38,07 грн (0,00). Євровалюту купують так само за 40,52 грн (0,00), а продають — за 41,36 грн (-0,02).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає видання Minfin, в обмінних пунктах спостерігається стабільна ситуація. Долар коштує у купівлі 37,95 грн (0,00), у продажу — 38,03 грн (-0,02). Євро пропонують під час купівлі — 41,10 грн (+0,02), 41,25 грн (0,00) — під час продажу.

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Нагадаємо, Національний банк оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.