Курс валют на 8 февраля — НБУ и банки пересмотрели цены

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Иностранная валюта на наличном рынке демонстрирует относительную стабильность. В то же время, Национальный банк утвердил на четверг, 8 февраля, официальный курс на более низком уровне.

Об этом сообщается на портале Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Как отмечает пресс-служба регулятора, на завтра утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,59 грн (-0,03);

евро — 40,50 грн (+0,11);

злотый — 9,31 28 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как сообщает сайт Kurs, отслеживающий ситуацию на наличном рынке, курс американской валюты застыл. Стоит доллар в покупке 37,53 гривны (+0,01), в продаже — по 38,07 грн (0,00). Евровалюту покупают также за 40,52 грн (0,00), а продают — за 41,36 грн (-0,02).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как отмечает издание Minfin, в обменных пунктах наблюдается стабильная ситуация. Доллар стоит в покупке 37,95 грн (0,00), в продаже — 38,03 грн (-0,02). Евро предлагают при покупке — 41,10 грн (+0,02), 41,25 грн (0,00) — при продаже.

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Напомним, Национальный банк обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.