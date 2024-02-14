Грошова допомога — як отримати до 5 тис. грн від Cash For Refugees

Нова допомога українцям у 5 тис. грн — хто має право та як подати заявку
Частина громадян України має право на нову одноразову грошову допомогу від Cash For Refugees. Гроші зможуть отримати деякі жителі Харківської області.
Про це інформує Cash For Refugees у соцмережі Facebook.
Хто має право на допомогу
Нову грошову допомогу надає американська організація БФ "Дукат" або ж Cash For Refugees. Її нараховують одноразово для громадян з категорії найбільш вразливих. Виплати надають тим, хто живе у таких населених пунктах Петропавлівської ОТГ: Петропавлівка, Берестове, Затишне, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Кучерівка, Миколаївка, Нова Тарасівка, Орлянка, Піщане, Синьківка, Степова Новоселівка, Табаївка, Ягідне.
Один із критеріїв для отримання виплат — родині раніше не виплачували кошти від Cash For Refugees.
Ще одна ключова умова для надання допомоги — наявність дітей до 14 років чи людей старше 65 років. Такі особи мають проживати разом з родиною у зазначених населених пунктах.
Також на допомогу мають право внутрішні переселенці, які зареєстровані у вказаних пунктах.
Як подати заявку на допомогу
Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну анкету, а знайти форму для її заповнення можна за посиланням.
Окрім того, особисто звернутися за допомогою можуть громадяни у відділення фонду у Харкові та Ірпені. Під час реєстрації потрібні наступні документи:
- посвідчення особи (ID-картка чи паспорт);
- свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини;
- за наявності, свідоцтво про смерть чоловіка/дружини;
- ідентифікаційний код;
- довідка про статус ВПО;
- номер особистої картки банку.
Сума допомоги становить 4,5 тис. гривень, однак, у організації зауважують, що у деяких випадках її можуть збільшувати.
ТОП-3 поширених причин відмови у допомозі:
- відсутність документа, де підтверджується місце реєстрації в одному з н. п. Петропавлівської ОТГ;
- відсутність документа, що підтверджується наявність дитини 13 років і менше (для осіб молодше 65 років);
- реєстрація і чоловіка, і дружини одночасно. Допомога надається на родину, тому подавати заявку необхідно лише одній людині із подружжя.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що стартував прийом заявок на матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про виплату у 3,6 тис. грн на три місяці.
Ще держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.
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