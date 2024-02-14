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Нова допомога українцям у 5 тис. грн — хто має право та як подати заявку

14 лютого 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога — як отримати до 5 тис. грн від Cash For Refugees
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Частина громадян України має право на нову одноразову грошову допомогу від Cash For Refugees. Гроші зможуть отримати деякі жителі Харківської області.

Про це інформує Cash For Refugees у соцмережі Facebook.

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Хто має право на допомогу

Нову грошову допомогу надає американська організація БФ "Дукат" або ж Cash For Refugees. Її нараховують одноразово для громадян з категорії найбільш вразливих. Виплати надають тим, хто живе у таких населених пунктах Петропавлівської ОТГ: Петропавлівка, Берестове, Затишне, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Кучерівка, Миколаївка, Нова Тарасівка, Орлянка, Піщане, Синьківка, Степова Новоселівка, Табаївка, Ягідне.

Один із критеріїв для отримання виплат — родині раніше не виплачували кошти від Cash For Refugees.

Ще одна ключова умова для надання допомоги — наявність дітей до 14 років чи людей старше 65 років. Такі особи мають проживати разом з родиною у зазначених населених пунктах.

Також на допомогу мають право внутрішні переселенці, які зареєстровані у вказаних пунктах.

Як подати заявку на допомогу

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну анкету, а знайти форму для її заповнення можна за посиланням.

Окрім того, особисто звернутися за допомогою можуть громадяни у відділення фонду у Харкові та Ірпені. Під час реєстрації потрібні наступні документи:

  • посвідчення особи (ID-картка чи паспорт);
  • свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини;
  • за наявності, свідоцтво про смерть чоловіка/дружини;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка про статус ВПО;
  • номер особистої картки банку.

Сума допомоги становить 4,5 тис. гривень, однак, у організації зауважують, що у деяких випадках її можуть збільшувати.

ТОП-3 поширених причин відмови у допомозі:

  • відсутність документа, де підтверджується місце реєстрації в одному з н. п. Петропавлівської ОТГ;
  • відсутність документа, що підтверджується наявність дитини 13 років і менше (для осіб молодше 65 років);
  •  реєстрація і чоловіка, і дружини одночасно. Допомога надається на родину, тому подавати заявку необхідно лише одній людині із подружжя.  

 

допомога
Джерело:  Cash For Refugees

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що стартував прийом заявок на матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про виплату у 3,6 тис. грн на три місяці. 

Ще держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.

виплати
фінансова допомога
гроші
Харківська область
матеріальна допомога

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