Денежная помощь — как получить до 5 тыс. грн от Cash For Refugees

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Часть граждан Украины имеет право на новую единовременную помощь от Cash For Refugees. Деньги могут получить некоторые жители Харьковской области.

Об этом сообщает Cash For Refugees в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто имеет право на помощь

Новую денежную помощь оказывает американская организация БФ "Дукат" или Cash For Refugees. Ее начисляют единовременно для граждан из категории наиболее уязвимых. Выплаты предоставляются тем, кто живет в таких населенных пунктах Петропавловской ОТГ: Петропавловка, Берестово, Затишное, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Кучеровка, Николаевка, Новая Тарасовка, Орлянка, Песчаное, Синьковка, Степовая Новоселовка, Табаевка, Ягодное.

Один из критериев для получения выплат — семье раньше не выплачивали средства от Cash For Refugees.

Еще одно ключевое условие для оказания помощи — наличие детей до 14 лет или лиц старше 65 лет. Такие лица должны проживать с семьей в указанных населенных пунктах.

Также на помощь имеют право внутренние переселенцы, зарегистрированные в указанных пунктах.

Как подать заявку на помощь

Для регистрации нужно заполнить специальную анкету, а найти форму для ее заполнения можно по ссылке.

Кроме того, лично обратиться за помощью могут граждане в отделение фонда в Харькове и Ирпене. При регистрации требуются следующие документы:

удостоверение личности (ID-карта или паспорт);

свидетельство о браке; свидетельство о рождении ребенка;

при наличии свидетельство о смерти супруга;

идентификационный код;

справка о статусе ВПЛ;

номер личной карты банка.

Сумма помощи составляет 4,5 тыс. гривен, однако в организации отмечают, что в некоторых случаях ее могут увеличивать.

ТОП-3 распространенных причин отказа в помощи:

отсутствие документа, где подтверждается место регистрации в одном из н. п. Петропавловской ОТГ;

отсутствие документа, подтверждающего наличие ребенка 13 лет и менее (для лиц моложе 65 лет);

регистрация и мужа, и супруги одновременно. Помощь оказывается на семью, поэтому подавать заявку необходимо только одному супругу.

Источник: Cash For Refugees

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что стартовал прием заявок на материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн на три месяца.

Еще государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.