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В Україні приймають заявки на допомогу у 3,6 тис. грн — деталі програми

13 лютого 2024 11:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гроші від благодійників — як українцям отримати допомогу у 3,6 тис. грн
Грошові купюри. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні стартував прийом заявок на матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про виплату у 3,6 тис. грн на три місяці. 

Про це повідомляє пресслужба "Право на захист".

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Хто може отримати грошові виплати

Як зазначається, мобільна бригада благодійного фонду "Право на захист" почала збирати дані для виплат від УВКБ ООН. Зокрема, заявники отримають виплати по 3,6 тис. гривень на кожного члена родини на три місяці.

Гроші отримають громадяни з двох регіонів:

  • Львівського;
  • Волинського.

Виплати нададуть тим, хто ще жодного разу не отримував допомогу від міжнародних організацій. Також щомісячний дохід не може перевищувати 5,4 тис. гривень на особу.

Заявки можуть подавати внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали у ці регіони після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто повернувся додому після переміщення через вторгнення РФ.

Громадяни мають відповідати критеріям уразливості:

  • самотні батьки, які виховують дітей до 18 років чи люди, яким більш як 55 років;
  • родини з людьми похилого віку старше 55 років;
  • сім'ї, які мають осіб з особливими потребами;
  • родини, які виховують прийомних дітей.

Необхідно надати такі документи:

  • ідентифікаційний код;
  • документ для посвідчення особи;
  • довідка ВПО;
  • IBAN банківської картки;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документ, де підтверджується факт опіки над дитиною;
  • посвідчення чи медична довідка про інвалідність/хронічне захворювання.

Зокрема, пункт реєстрації працюватиме 16 лютого з 11-ї до 15:30 в місті Нововолинськ: бул. Шевченко, 7. Центр реєстрації у Львові розташований за адресою: пл. Маланюка, 2.

Під час подання заявки мають бути присутні всі члени родини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.

Також ми розповідали, що з 1 березня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить право на виплати державної допомоги. Однак парламентарії запропонували продовжити виплату держдопомоги переселенцям до скасування воєнного стану в країні.

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