Какие ограничения на перевод денег с карты на карту в ПриватБанк и monobank

Телефон в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы активно используют переводы с карты на карту в повседневной жизни, но сталкиваются с ограничениями, устанавливаемыми банками. Лимиты в таких операциях могут отличаться и зависят от условий каждого конкретного банка.

Новини.LIVE узнали, какие ограничения на перевод средств на банковскую карту установили банки Украины.

Ограничение на переводы средств в банкинге

При денежных переводах через онлайн-банкинг действуют ограничения не только на сумму, но и количество платежей за определенный промежуток времени.

Лимиты на переводы между физическими лицами в ПриватБанке и Монобанке установили следующим образом:

ПриватБанк — при переводе на счета других банков действует ограничение 29 999 грн (один платеж). Разрешено 100 транзакций в день и 200 в месяц;

— при переводе на счета других банков действует ограничение 29 999 грн (один платеж). Разрешено 100 транзакций в день и 200 в месяц; monobank — при переводе на счета других банков действует ограничение 60тыс. грн (один платеж). Разрешено 50 транзакций в день и 150 в месяц.

Ограничения на переводы через платежные сервисы

Сервисы, предлагающие перевод между картами любых банков, также установили лимиты на эти услуги. Эти ограничения не зависят от банковских учреждений, выпустивших карточки клиентов. К примеру, платежный сервис iPay.ua установил следующие лимиты:

25 тыс. грн — сумма одного платежа;

220 тыс. грн — сумма платежей в месяц;

25 транзакций в сутки;

100 переводов в месяц.

Ограничения на переводы за границу

С началом полномасштабного вторжения Национальный банк Украины установил ограничения на переводы с карт украинских банков на карточки иностранных. Лимиты установили следующим образом:

Запрещено отправлять средства за границу с гривневого карточного счета;

Лимит на перевод на зарубежные карты с валютных карт украинских банков — 100 тыс. гривен в месяц.

Какую сумму можно отправить и получить на карту

Суммы платежей, которые можно отправлять с карты на карту, не регулируются законодательством. Финансовые учреждения имеют право устанавливать собственные лимиты по денежным переводам с карты на карту, для противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Ограничения автоматически применяются в банковских приложениях и платежных сервисах, и у каждого финучреждения они свои.

Что еще нужно знать

Напомним, что по словам главы Финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, Национальный банк Украины (НБУ) готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.

Мы также писали о том, что государственный ПриватБанк предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.