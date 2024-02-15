ПриватБанк рассказал об ограничениях в обмене валют — какие теперь правила

Американская валюта. Фото: Unsplush

В государственном ПриватБанке во время войны операции по покупке иностранной валюты у клиентов совершаются без ограничения. Однако есть определенные лимиты, при которых необходимо предоставить документы.

Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Как отмечают в банке, есть лимиты по сумме покупки валюты у клиентов и определенные условия. Клиенты должны предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию лица, если сумма превышает 400 тыс. грн.

"Операции покупки иностранной валюты у клиентов осуществляются без ограничения. Если же сумма покупаемой у клиента валюты больше 400 тыс. грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию", — говорится в сообщении.

Также с 29 августа 2023 года клиенты банка могут покупать валюту дистанционно через приложение "Приват24" для зачисления на валютные карты или счета. Однако требования и установленные лимиты более строги. Такие операции возможны на сумму до 50 тыс. грн в месяц.

Снятие валюты со счетов

Относительно снятия средств с валютной карты — действуют следующие ограничения:

в гривне — 100 тыс. грн в день;

в валюте — 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

За границей действуют следующие правила:

гривневые счета — 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;

лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт ранее изменили с месячного на недельный — 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

валютные счета — 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

Открытие валютной карты

В Приват24 можно заказать валютную Digital карту вместо физической в меню "Кошелек". Финучреждение обнародовало видеоинструкцию, как это сделать.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк возглавил рейтинг по доходности за 2023 год. В общей сложности платежеспособные банки получили более 86 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Также сообщалось, что ПриватБанк, для облегчения жизни бизнес-клиентов, объединил свои сервисы с украинской системой управления ресурсами бизнеса Bimp. Теперь выставлять счета для предпринимателей станет проще.