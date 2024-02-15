ПриватБанк рассказал об ограничениях в обмене валют — какие теперь правила

Обмен валют в ПриватБанке — какие действуют ограничения
В государственном ПриватБанке во время войны операции по покупке иностранной валюты у клиентов совершаются без ограничения. Однако есть определенные лимиты, при которых необходимо предоставить документы.
Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.
Правила обмена валют в ПриватБанке
Как отмечают в банке, есть лимиты по сумме покупки валюты у клиентов и определенные условия. Клиенты должны предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию лица, если сумма превышает 400 тыс. грн.
"Операции покупки иностранной валюты у клиентов осуществляются без ограничения. Если же сумма покупаемой у клиента валюты больше 400 тыс. грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию", — говорится в сообщении.
Также с 29 августа 2023 года клиенты банка могут покупать валюту дистанционно через приложение "Приват24" для зачисления на валютные карты или счета. Однако требования и установленные лимиты более строги. Такие операции возможны на сумму до 50 тыс. грн в месяц.
Снятие валюты со счетов
Относительно снятия средств с валютной карты — действуют следующие ограничения:
- в гривне — 100 тыс. грн в день;
- в валюте — 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.
За границей действуют следующие правила:
- гривневые счета — 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;
- лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт ранее изменили с месячного на недельный — 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;
- валютные счета — 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.
Открытие валютной карты
В Приват24 можно заказать валютную Digital карту вместо физической в меню "Кошелек". Финучреждение обнародовало видеоинструкцию, как это сделать.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк возглавил рейтинг по доходности за 2023 год. В общей сложности платежеспособные банки получили более 86 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Также сообщалось, что ПриватБанк, для облегчения жизни бизнес-клиентов, объединил свои сервисы с украинской системой управления ресурсами бизнеса Bimp. Теперь выставлять счета для предпринимателей станет проще.
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