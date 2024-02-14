Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow ПриватБанк очолив рейтинг-2023 банків за прибутком — скільки заробив arrow

ПриватБанк очолив рейтинг-2023 банків за прибутком — скільки заробив

14 лютого 2024 10:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк лідирує в рейтингу за прибутком банків — дані НБУ
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держфінустанова "ПриватБанк" очолила рейтинг із прибутковості за 2023 рік. Загалом платоспроможні банки отримали понад 86 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Рейтинг банків за прибутковістю у 2023 році

За інформацією НБУ, ПриватБанк минулого року зміг заробити 37,765 млрд гривень.

На другому та третьому місцях  розташувалися державні:

  • Укрексімбанк — 5,217 млрд гривень;
  • Сенс Банк — 5,039 млрд гривень.

Водночас, на четвертому та п'ятому рядках:

  • банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 4,781 млрд гривень;
  • державний Ощадбанк — 4,752 млрд гривень.

Як зазначають в Нацбанку, 56 із 63 банків отримали прибуток на загальну 86,79 млрд гривень.

Попри такі успішні показники, деякі банки показали збитки. Йдеться загалом про сім банків. Сумарно збиток дорівнює 254 млн гривень.

Найбільший обсяг збитку у Правекс-Банку — 93 млн гривень.

Рейтинг банків за прибутком

 

Приватбанк банки прибуток
Джерело: НБУ

Обсяг чистого прибутку після оподаткування платоспроможних українських банків за 2023 рік був учетверо вище за показник 2022 року (21,9 млрд гривень), на 12% вище за довоєнний результат 2021 року (77,4 млрд гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" надасть кредити на придбання житла під 0% в рамках програми "єОселя". Їх зможуть отримати деякі військові у Львівській області.

Також ми писали, що ПриватБанк для полегшення життя бізнес-клієнтів об'єднав свої сервіси з українською системою управління ресурсами бізнесу Bimp. Тепер виставляти рахунки для підприємців стане простіше.

ПриватБанк
Ощадбанк
Райффайзен Банк Аваль
банки
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі