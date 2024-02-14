ПриватБанк лідирує в рейтингу за прибутком банків — дані НБУ

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" очолила рейтинг із прибутковості за 2023 рік. Загалом платоспроможні банки отримали понад 86 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Рейтинг банків за прибутковістю у 2023 році

За інформацією НБУ, ПриватБанк минулого року зміг заробити 37,765 млрд гривень.

На другому та третьому місцях розташувалися державні:

Укрексімбанк — 5,217 млрд гривень;

Сенс Банк — 5,039 млрд гривень.

Водночас, на четвертому та п'ятому рядках:

банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 4,781 млрд гривень;

державний Ощадбанк — 4,752 млрд гривень.

Як зазначають в Нацбанку, 56 із 63 банків отримали прибуток на загальну 86,79 млрд гривень.

Попри такі успішні показники, деякі банки показали збитки. Йдеться загалом про сім банків. Сумарно збиток дорівнює 254 млн гривень.

Найбільший обсяг збитку у Правекс-Банку — 93 млн гривень.

Рейтинг банків за прибутком

Джерело: НБУ

Обсяг чистого прибутку після оподаткування платоспроможних українських банків за 2023 рік був учетверо вище за показник 2022 року (21,9 млрд гривень), на 12% вище за довоєнний результат 2021 року (77,4 млрд гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" надасть кредити на придбання житла під 0% в рамках програми "єОселя". Їх зможуть отримати деякі військові у Львівській області.

Також ми писали, що ПриватБанк для полегшення життя бізнес-клієнтів об'єднав свої сервіси з українською системою управління ресурсами бізнесу Bimp. Тепер виставляти рахунки для підприємців стане простіше.