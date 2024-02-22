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Одна з країн єврозони продовжила тимчасовий захист українцям

22 лютого 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біженці у ЄС — яка з країн продовжила тимчасовий захист на рік
Українські біженці за кордоном. Фото: radior.lt
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Одна з країн Європейського Союзу, Литва, продовжила українським біженцям тимчасовий захист. Громадяни України зможуть гарантовано мати раніше надані права до кінця березня 2025 року.

Про це повідомляє видання lrt.lt.

Підтримка українців у Литві

Згідно з рішенням уряду Литви, українським біженцям ще на рік надано дозвіл влаштовуватись на роботу без необхідності відповідності мовним вимогам.

Українці в цій країні надалі зможуть працевлаштовуватись без складання іспиту на знання державної мови. Термін, коли "категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземних громадян під тимчасовим захистом у Литві" продовжили з наданих раніше двох до трьох років.

Міністерство освіти науки та спорту повідомило, що при цьому біженцям продовжать надавати можливість вивчати литовську мову. Для цього діють раніше запроваджені заходи, що фінансує Служба зайнятості або система індивідуальних навчальних рахунків.

Рік тому мовна інспекція Литви оголосила про те, що з березня 2024-го збирається почати перевіряти рівень володіння мовою українців, які працюють у країні, згідно з вимогами законодавства.

Мовна інспекція та муніципальні органи хотіли вживати заходів, якщо роботодавці не надаватимуть сертифікати мовних іспитів своїх працівників. Такі наміри були розкритиковані в литовському уряді.

Як свідчать офіційні дані, роботу у Литві з початку війни знайшли близько 30 тисяч громадян України.

Міжнародна організація з міграції Литви надає одноразові виплати українцям для покриття основних потреб. Наприкінці минулого року розмір одноразової допомоги становив 300 євро. Також передбачені картки на купівлю харчування по 20 євро на тиждень, 80 євро на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі з 22 лютого стартує реєстрація на виплату нової фінансової допомоги українським біженцям. Кошти перепризначать у зв'язку з продовженням терміну законного перебування українців на території цієї держави до 30 червня 2024 року.

Також ми писали, що у 2024 році уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планують надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.

Європейський союз
Литва
українці
фінансова допомога
біженці

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