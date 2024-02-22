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Одна из стран еврозоны продлила временную защиту украинцам

22 февраля 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в ЕС — какая из стран продлила временную защиту на год
Украинские беженцы за границей. Фото: radior.lt
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Одна из стран Европейского Союза, Литва, продлила украинским беженцам временную защиту. Граждане Украины смогут гарантированно иметь ранее предоставленные права до конца марта 2025 года.

Об этом сообщает издание lrt.lt.

Поддержка украинцев в Литве

Согласно решению правительства Литвы, украинским беженцам еще на год предоставлено разрешение устраиваться на работу без необходимости соответствия языковым требованиям.

Украинцы в этой стране в дальнейшем смогут трудоустраиваться без сдачи экзамена на знание государственного языка. Срок, когда "категории владения государственным языком не применяются к трудоустройству иностранных граждан под временной защитой в Литве", продлили с предоставленных ранее двух до трех лет.

Министерство образования науки и спорта сообщило, что при этом беженцам продолжат предоставлять возможность учить литовский язык. Для этого действуют ранее введенные меры, финансируемые Службой занятости или системой индивидуальных учебных счетов.

Год назад языковая инспекция Литвы объявила о том, что с марта 2024-го собирается начать проверять уровень владения языком работающих в стране украинцев, согласно требованиям законодательства.

Языковая инспекция и муниципальные органы хотели принимать меры, если работодатели не будут давать сертификаты языковых экзаменов своих работников. Такие намерения были подвергнуты критике в литовском правительстве.

Как свидетельствуют официальные данные, работу в Литве с начала войны нашли около 30 тысяч граждан Украины.

Международная организация по миграции Литвы предоставляет единовременные выплаты украинцам для покрытия основных потребностей. В конце прошлого года размер единовременного пособия составлял 300 евро. Также предусмотрены карты на покупку питания по 20 евро в неделю, 80 евро в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше с 22 февраля стартует регистрация на выплату новой финансовой помощи украинским беженцам. Средства будут назначены в связи с продлением срока законного пребывания украинцев на территории этого государства до 30 июня 2024 года.

Также мы писали, что в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Европейский союз
Литва
украинцы
финансовая помощь
беженцы

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