Ощадбанк блокує картки своїх клієнтів — причини

Банківська картка. Фото: oschadbank

Державна фінустанова "Ощадбанк" блокує без пояснень рахунки своїх клієнтів, які перебувають за кордоном. Для з'ясування обставин рекомендують з'явитися особисто у відділення банку.

Про це повідомляється на порталі Minfin.

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Детальніше про блокування рахунків

Як написав один із клієнтів банку, його картку із коштами на рахунку заблокували без попереднього повідомлення. Під час спроби дистанційно з'ясувати причини таких обмежень, представники банку порадили звернутися в офіс банку.

Клієнт обурений, адже перебуває за кордоном і прибути у відділення немає змоги.

"Сьогодні мою картку заблокували разом із коштами на ній. Причин ніхто жодних не назвав, навіть жодних повідомлень ніхто не зробив. Дізнався випадково. Написав у чат, щоб розібратися, в чому справа. Пишуть — на карті обмеження, причини ми не знаємо, звертайтеся до свого відділення, де робили карту. Пояснюю, що я за кордоном, у мене немає такої можливості. Операторам у чаті абсолютно начхати на це, відповідають як роботи — нічого не знаємо, йдіть у відділення. Що це за абсолютно неадекватна поведінка з боку банку? Як можна без пояснення причин заблокувати людині гроші, а потім відмовчуватись, що сталося і вимагати її проїхати 100 500 км і кілька державних кордонів, щоб дізнатися причину?", — зазначив він.

Чоловік стверджує, що лімітів за фінансовими операціями жодного разу не перевищував, більше 25 тисяч гривень на місяць на картку не надходило.

"Що за абсурд загалом? Жодних лімітів я ніколи не порушував, більше 25000 грн на місяць на картку не надходило. Я просто шокований цим недобанком, це якийсь знущання над людьми, інакше я це назвати не можу. Я вимагаю від банку повідомити мені офіційну причину блокування мого рахунку і якнайшвидше вирішити проблему та розблокувати мої кошти!", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Мінфін

Фінмоніторинг Ощадбанку

Представники банку Ощадбанку не відповіли на скаргу, водночас, на сайті банку зазначається, що розірвання співпраці з клієнтами може відбуватися відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" №361-ІХ.

На постійній основі з урахування ризик-орієнтованого підходу здійснюється аналіз фінансових операцій клієнтів на їх відповідність суті, масштабу та змісту діяльності, а також щодо наявності індикаторів підозрілості фінансових операцій.

Фінустанова вживає заходи у сфері запобігання та протидії, що включають проведення первинного фінансового моніторингу.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики уточнили, кому загрожує ненадходження пенсійних коштів на банківські картки. Така норма стосується виключно громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також ми писали, шо клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", які вимушено живуть за кордоном через війну, скаржаться на неможливість входу у новий застосунок. Проблеми виникли після його оновлення.