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Ощадбанк без объяснения блокирует клиентам счета — детали

9 февраля 2024 07:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ощадбанк блокирует карты своих клиентов — причины
Банковская карта. Фото: oschadbank
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "Ощадбанк" блокирует без объяснений счета своих клиентов, находящихся за границей. Для уяснения обстоятельств рекомендуют явиться лично в отделение банка.

Об этом сообщается на портале Minfin.

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Как написал один из клиентов банка, его карточку со средствами на счете заблокировали без предварительного уведомления. При попытке дистанционно выяснить причины таких ограничений, представители банка посоветовали обратиться в офис банка.

Клиент возмущен, ведь находится за границей и прибыть в отделение нет возможности.

"Сегодня мою карточку заблокировали вместе со средствами на ней. Причин никто никаких не назвал, даже никаких сообщений никто не сделал. Узнал случайно. Написал в чат, чтобы разобраться, в чем дело. Пишут — на карте ограничения, причины мы не знаем, обращайтесь в свое отделение. Объясняю, что я за границей, у меня нет такой возможности. Операторам в чате абсолютно плевать на это, отвечают как работы — ничего не знаем, идите в отделение. Что это за абсолютно неадекватное поведение со стороны банка? Можно без объяснения причин заблокировать человеку деньги, а затем отмалчиваться, что произошло и требовать его проехать 100 500 км и несколько государственных границ, чтобы узнать причину?", — отметил он.

Мужчина утверждает, что лимитов по финансовым операциям ни разу не превышал, больше 25 тысяч гривен в месяц на карточку не поступало.

"Что за абсурд в целом? Никаких лимитов я никогда не нарушал, больше 25000 грн в месяц на карточку не поступало. Я просто шокирован этим недобанком, это какое-то издевательство над людьми, иначе я это назвать не могу. Я требую от банка сообщить мне официальную причину блокирования моего счета и как можно быстрее решить проблему и разблокировать мои средства!", — говорится в сообщении.

 

Сбербанк
Источник: Минфин

Финмониторинг Ощадбанка

Представители банка Ощадбанка не ответили на жалобу, в то же время на сайте банка отмечается, что расторжение сотрудничества с клиентами может происходить в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" №361-ІХ.

На постоянной основе с учетом риск-ориентированного подхода осуществляется анализ финансовых операций клиентов на их соответствие сущности, масштабу и содержанию деятельности, а также наличие индикаторов подозрительности финансовых операций.

Финучреждение принимает меры по предотвращению и противодействию, включающие проведение первичного финансового мониторинга.

Положение об осуществлении банками финансового мониторинга утверждено постановлением Правления Национального банка № 65 от 19.05.2020 года.

Больше об Ощадбанке

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики уточнили, кому грозит непоступление пенсионных средств на банковские карты. Такая норма касается исключительно граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.

Ощадбанк
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