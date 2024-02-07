Кредитування аграріїв — Ощадбанк пропонує вигідні умови для придбання насіння

Обробка соняшника. Фото: Агрейн

Державна фінустанова "Ощадбанк" спільно з сільськогосподарською компанією Corteva Inc пропонують українським аграріям партнерську програму пільгового кредитування на закупівлю насіння бренда Pioneer. Комісії при видачі кредиту немає.

Про це повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

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Умови кредитування

У повідомленні сказано, що у програмі можуть брати участь фермери, які бажають придбати насіння соняшника, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики Pioneer на суму від 200 тисяч гривень. Відсоткова ставка за позиками становить від 0,01% річних у гривні та залежить від графіка погашення, терміну кредитування та наявності застави. Максимальний строк кредитування — 12 місяців. Для того, щоб подати заявку на участь, фермерам треба звернутися до торгового представника Corteva у своєму регіоні за посиланням.

"При видачі кредиту відсутня комісія. Позичальники за цією програмою надаватимуть Ощадбанку спрощений перелік документів та можуть розраховувати на пріоритетний розгляд заявки, а також скорочений час на прийняття рішення щодо кредитування", — повідомляють представники "Ощаду".

Стратегічна мета цього та інших партнерств — підтримка економіки держави під час повномасштабної війни.

"Corteva працює з українськими фермерами пліч-о-пліч, активно підтримуючи їх під час війни. Компанія вважає Україну одним з ключових гравців на продовольчому ринку в регіоні та робить все можливе, щоб допомогти виробникам забезпечувати продовольчу безпеку країни та світу", — заявила фінансова керівниця Corteva Agriscience в Україні, країнах Центральної Азії та Кавказу Олена Дуніна.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця, соя та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.