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Ощадбанк предлагает льготную программу для кредитования фермеров — деталі

7 февраля 2024 12:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кредитование аграриев — Ощадбанк предлагает выгодные условия для покупки семян
Обработка подсолнечника. Фото: Агрейн
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Государственное финучреждение "Ощадбанк" совместно с сельскохозяйственной компанией Corteva Inc предлагает украинским аграриям партнерскую программу льготного кредитования на закупку семян бренда Pioneer. Комиссии при выдаче кредита нет.

Об этом сообщает прессслужба "Ощадбанка".

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Условия кредитования

В сообщении говорится, что в программе могут участвовать фермеры, желающие приобрести семена подсолнечника, кукурузы и озимого рапса премиальной генетики Pioneer на сумму от 200 тысяч гривен. Процентная ставка по ссудам составляет от 0,01% годовых в гривне и зависит от графика погашения, срока кредитования и наличия залога. Максимальный срок кредитования — 12 месяцев. Для того, чтобы подать заявку на участие, фермерам нужно обратиться к торговому представителю Corteva в своем регионе по ссылке.

"При выдаче кредита отсутствует комиссия. Заемщики по этой программе будут предоставлять Ощадбанку упрощенный перечень документов и могут рассчитывать на приоритетное рассмотрение заявки, а также сокращенное время на принятие решения о кредитовании" , — сообщают представители "Ощада".

Стратегическая цель этого и других партнерств – поддержка экономики государства во время полномасштабной войны.

"Corteva работает с украинскими фермерами бок о бок, активно поддерживая их во время войны. Компания считает Украину одним из ключевых игроков на продовольственном рынке в регионе и делает все возможное, чтобы помочь производителям обеспечивать продовольственную безопасность страны и мира", — заявила финансовая руководительница Corteva Agriscience в Украине, странах Центральной Азии и Кавказа Елена Дунина.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница, соя и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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Ощадбанк
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зерно
аграрии
кукуруза
подсолнечник

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