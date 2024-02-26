Пенсії в Україні у 2024 році. На які виплати очікувати та куди звертатися за допомогою пенсіонерам без стажу

Гроші та платіжна квитанція. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні пенсію отримують лише ті громадяни похилого віку, які мають достатній стаж роботи згідно із законодавством. Тим же, хто не набрав потрібного для отримання пенсії трудового стажу, надається соціальна підтримка.

Про це свідчить відповідна постанова Кабінету міністрів України.

Яка сума соціальної підтримки для пенсіонерів без стажу

Громадянам, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього стажу роботи, надається можливість отримання соціальної допомоги відповідно до законодавства. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, ця підтримка доступна особам із трудовим стажем менше ніж 15 років. Максимальний розмір допомоги становить 3028 грн.

Її сума визначається як різниця між прожитковим мінімумом для інвалідів та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Куди звертатися за допомогою та що для цього потрібно

Особи, які мають право на отримання цієї допомоги, повинні звернутися до відповідних органів соціального захисту за місцем проживання або реєстрації.

При цьому потрібно надати паспорт, ідентифікаційний номер, довідку про страховий стаж (надану Пенсійним фондом на запит), інформацію про доходи та майновий стан кожного члена сім'ї за останні пів року, а також заповнену заяву.

Слід зазначити, що соціальна допомога виплачується кожні шість місяців.

Нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи очікувати українцям затримки соцвиплат. Наразі в Україні значні проблеми із затримкою зарплат та соціальних виплат для громадян. Однак така ситуація не може тривати довго.

Також ми писали, хто має право на виплати спід час війни по 100 тис. грн. Претендувати на виплати можуть звільнені з російського полону громадяни, а також родини осіб, яких незаконно позбавила волі Російська Федерація.