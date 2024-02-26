Пенсии в Украине в 2024 году. Какие выплаты ожидать и куда обращаться за помощью пенсионерам без стажа

Деньги и платежная квитанция. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине пенсию получают только те пожилые граждане, которые имеют достаточный стаж работы согласно законодательству. Тем же, кто не набрал нужный для получения пенсии трудовой стаж, оказывается социальная поддержка.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабинета Министров Украины.

Какая сумма социальной поддержки для пенсионеров без стажа

Гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не набравшим достаточного стажа работы, предоставляется возможность получения социальной помощи в соответствии с законодательством. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, эта поддержка доступна лицам с трудовым стажем менее 15 лет. Максимальный размер пособия составляет 3028 грн.

Его сумма определяется как разница между прожиточным минимумом для инвалидов и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Куда обращаться за помощью и что для этого нужно

Лица, имеющие право на получение этой помощи, должны обратиться в соответствующие органы социальной защиты по месту жительства или регистрации.

При этом нужно предоставить паспорт, идентификационный номер, справку о страховом стаже (предоставленную Пенсионным фондом по запросу), информацию о доходах и имущественном состоянии каждого члена семьи за последние полгода, а также заполненное заявление.

Следует отметить, что социальная помощь выплачивается каждые шесть месяцев.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, ожидать ли украинцам задержки соцвыплат. В Украине значительные проблемы с задержкой зарплат и социальных выплат для граждан. Однако такая ситуация не может длиться долго.

Также мы писали, кто имеет право на выплаты во время войны по 100 тыс. грн. Претендовать на выплаты могут освобожденные из российского плена граждане, а также семьи лиц, которых незаконно лишила свободы Российская Федерация.