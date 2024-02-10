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Пенсії в Україні зростуть на 1 тис. гривень — хто та коли отримає надбавки

10 лютого 2024 17:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підвищення пенсії у березні — хто буде отримувати на 1 тис. грн більше
Пенсіонери з планшетом. Фото: Frepeek
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні планується підвищення пенсії у березні 2024 року під час планової індексації. Середній розмір надбавки може становити близько 13%. Деякі пенсіонери отримають надбавки до виплат у сумі 1 тис. гривень.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Кому підвищать пенсію на 1 тис. гривень

У повідомленні сказано, що збільшення пенсії на тисячу гривень отримають ті українці, які мають виплати у розмірі від 7692 грн. Важливо, що йдеться саме про "чистий" розмір пенсії: без урахування всіх можливих надбавок за стаж, вік тощо.

Наступне підвищення пенсій очікується у квітні. Він торкнеться тих, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку та у кого виріс стаж. Крім того, у квітні в Україні підвищать мінімальну зарплату, як результат, збільшиться і гарантований розмір пенсії для тих, кому більше 65 років і які виконали норму за стажем. При цьому з 1 лютого розмір пенсій в Україні міняти не планують.

Згідно з останнім звітом ПФУ, в Україні пенсію до 3 тисяч грн отримують понад 3 млн осіб. Ще 2,2 млн українців отримують до 4 тисяч грн на місяць. Загалом близько 5,29 млн українців отримують пенсію до 4 тисяч грн. Тобто для більшості пенсіонерів індексація не надто вплине на розмір виплат.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у березні планується здійснення індексації пенсій в Україні, що передбачає збільшення розміру виплат на 13%. Однак не всі пенсіонери відчують це зростання, адже для деяких з них індексація пенсій може пройти непоміченою.

Ми також писали про те, що в Україні пенсії без фізичної перевірки (ідентифікації) виплачуватимуться тільки до 31 березня 2024 року. Вимога поширюється на внутрішніх переселенців, взятих на облік до 24 лютого 2022-го.

виплати
пенсії
гроші
пенсіонери
індексація

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