Повышение пенсии в марте – кто будет получать на 1 тыс. грн больше

Пенсионеры с планшетом. Фото: Frepeek

В Украине планируется повышение пенсии в марте 2024 г. во время плановой индексации. Средний размер прибавки может составлять около 13%. Некоторые пенсионеры получат надбавки к выплате в сумме 1 тыс. гривен.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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В сообщении сказано, что увеличение пенсии на тысячу гривен получат украинцы, у которых выплаты в размере от 7692 грн. Важно, что речь идет именно о "чистом" размере пенсии: без учета всех возможных надбавок за стаж, возраст и т.д.

Следующее повышение пенсий ожидается в апреле. Он коснется тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж. Кроме того, в апреле в Украине повысят минимальную зарплату, как результат, увеличится и гарантированный размер пенсии для тех, кому больше 65 лет и выполнивших норму по стажу. При этом с 1 февраля размер пенсии в Украине менять не планируют.

Согласно последнему отчету ПФУ, в Украине пенсию до 3 тысяч грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тысяч гривен в месяц. В общей сложности около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тысяч грн. То есть для большинства пенсионеров индексация не сильно повлияет на размер выплат.

Что еще нужно знать

Напомним, что в марте планируется осуществление индексации пенсий в Украине, что предполагает увеличение размера выплат на 13%. Однако не все пенсионеры почувствуют этот рост, ведь для некоторых индексация пенсий может пройти незамеченной.

Мы также писали о том, что в Украине пенсии без физической проверки (идентификации) будут выплачиваться только до 31 марта 2024 года. Требование распространяется на внутренних переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.