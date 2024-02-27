Пенсії 2024 — скільки разів будуть змінювати розмір виплат

Пенсіонери за ноутбуком. Фото: ShutterStock

Уряд України запланував тричі збільшити пенсії у 2024 році. Зростання передбачено у січні, березні та липні. Основний акцент робиться на підвищення виплат для отримувачів як мінімальної, так і максимальної пенсії.

Про це йдеться на порталі ZN.UA.

Як перерахують пенсії

Передусім у цьому контексті йдеться про підвищення пенсій для тих, хто отримує мінімальну та максимальну виплату: з 2 093 до 2 361 гривень та з 20 930 до 23 610 гривень відповідно. Це зумовлено зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Варто уточнити, що цей перерахунок застосовується до осіб, які досягли 65-річного віку, не працюють та мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків). Пенсії цієї категорії не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.

З урахуванням того, що з 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні становить 7 100 гривень, пенсія для цих осіб складатиме 2 840 гривень (40% від 7100). Таким чином, найнижчий розмір виплати для них спочатку збільшиться з 2 680 до 2 840 гривень, а після чергового підвищення мінімальної заробітної плати — до 3 200 гривень (40% від 8 000).

Постанова Кабінету Міністрів №168 від 24 лютого 2023 року визначає надбавки до пенсій для різних вікових груп (від 70 до 80 років і старше) та страхового стажу. Цим особам призначають щомісячні надбавки до пенсій, які становлять до 2 760, 3 000 або 2 520 гривень відповідно.

Такі доплати призначаються, якщо сума пенсійних виплат разом із надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою, індексаційними сумами, щомісячною компенсацією у разі втрати годувальника через Чорнобильську катастрофу не досягає вказаних сум. Ці доплати враховуються під час подальших розрахунків пенсій.

Індексація пенсій

У березні 2024 року планується індексація пенсій, яка охопить широке коло осіб. Ця індексація стояла під питанням протягом певного часу, але після схвалення Євросоюзом допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро проблем з індексацією не виникне. Зараз ще рано говорити про те, наскільки збільшаться пенсії, оскільки це залежить від спеціальної урядової постанови, яку ще потрібно затвердити. За невтішною інформацією з ПФУ, найближче підвищення може скласти 13% (у минулому році це було майже 20%).

Після індексації очікується, що середня пенсія зросте до 6 тисяч гривень. Однак варто відзначити, що рівень підвищення буде індивідуальним і залежатиме від трудового стажу та розміру заробітку. Так, найбільше скористаються ті, у кого обидва показники високі. Проте тих, у кого пенсії вже великі (наприклад, суддів з їхніми пожиттєвими утриманнями у 100 тисяч гривень і більше), індексація не зачіпає.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України переніс індексацію пенсій науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування з 1 липня. Так, відтепер з 1 березня для 20,8 тисяч осіб відповідних категорій проіндексують пенсії на 8%.

Ми також писали про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі українці мають право вийти на пенсію достроково. В українському законодавстві є перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.