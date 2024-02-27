Пенсии 2024 — сколько раз будут изменять размер выплат

Пенсионеры за ноутбуком. Фото: ShutterStock

Правительство Украины запланировало трижды увеличить пенсии в 2024 году. Рост предусмотрен в январе, марте и июле. Основной упор делается на повышение выплат для получателей как минимальной, так и максимальной пенсии.

Об этом говорится на портале ZN.UA.

Как перечислят пенсии

Прежде всего, в этом контексте речь идет о повышении пенсий для тех, кто получает минимальную и максимальную выплату: с 2 093 до 2 361 гривен и с 20 930 до 23 610 гривен соответственно. Это обусловлено ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Следует уточнить, что этот перерасчет применяется к лицам, достигшим 65-летнего возраста, не работающим и имеющим полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Пенсии этой категории не могут быть менее 40% от минимальной зарплаты.

С учетом того, что с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 7100 гривен, пенсия для этих лиц будет составлять 2840 гривен (40% от 7100). Таким образом, самый низкий размер выплаты для них сначала увеличится с 2680 до 2840 гривен, а после очередного повышения минимальной заработной платы — до 3200 гривен (40% от 8000).

Постановление Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года определяет надбавки к пенсиям для разных возрастов (от 70 до 80 лет и старше) и страховой стаж. Этим лицам назначают ежемесячные надбавки к пенсиям, которые составляют до 2 760, 3 000 или 2 520 гривен соответственно.

Такие доплаты назначаются, если сумма пенсионных выплат вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью, индексационными суммами, ежемесячной компенсацией в случае потери кормильца из-за Чернобыльской катастрофы не достигает указанных сумм. Эти доплаты учитываются при дальнейших расчетах пенсий.

Индексация пенсий

В марте 2024 года планируется индексация пенсий, которая охватит широкий круг лиц. Эта индексация стояла под вопросом определенное время, но после одобрения Евросоюзом помощи Украине в размере 50 миллиардов евро проблем с индексацией не возникнет. Сейчас еще рано говорить о том, насколько увеличатся пенсии, поскольку это зависит от специального правительственного постановления, которое еще предстоит утвердить. По информации из ПФУ, ближайшее повышение может составить 13% (в прошлом году это было почти 20%).

После индексации ожидается, что средняя пенсия вырастет до 6 тысяч гривен. Однако следует отметить, что уровень повышения будет индивидуальным и будет зависеть от трудового стажа и размера заработка. Да, больше всего воспользуются те, у кого оба показателя высоки. Однако тех, у кого пенсии уже большие (например, судей с их пожизненными содержаниями в 100 тысяч гривен и больше), индексация не затрагивает.

Что еще нужно знать

Напомним, что Кабинет Министров Украины перенес индексацию пенсий ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления с 1 июля. Так, с 1 марта для 20,8 тысяч человек соответствующих категорий проиндексируют пенсии на 8%.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые украинцы вправе выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.