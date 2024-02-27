Пенсии в Украине — как изменятся минимальные выплаты с 1 марта

Деньги в руках. Фото: ua.depositphotos.com

Украинцев ожидает несколько существенных изменений в марте 2024 года. В частности, в Украине планируется перерасчет минимальных пенсий.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №185 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году".

Индексация пенсий в марте

Плановая индексация пенсионных выплат в Украине проходит ежегодно в марте. В этом году правительство планирует повышение пенсий почти на 8% по инфляции и средней заработной плате.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 1 марта ожидается среднее повышение на уровне 322 грн, что поднимет среднюю пенсию до 5 717 грн.

Максимальная сумма повышения не превысит 1 500 грн, а пенсии, назначенные в 2021-2023 годах, возрастут на 100 грн.

Около 10 млн украинцев могут ожидать индексацию. Среди них пенсионеры, уплачивающие страховые взносы, военные, чернобыльцы с инвалидностью, получатели страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании.

Как перечислят минимальные пенсии в марте

Кроме индексации, с 1 марта 2024 года запланировано повышение минимальных пенсий в зависимости от возраста и наличия страхового стажа:

получателям минимальной пенсионной выплаты (пенсионеры с малым страховым стажем) — с 2 520 грн до 2 725 грн;

пенсионерам в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 2 760 грн до 2 980 грн;

неработающим пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, пенсионерам в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин — с 3 120 грн до 3 370 грн;

пенсионерам в возрасте от 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 3 000 грн до 3 240 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) было сделано предупреждение украинцам пожилого возраста, которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через государственный Сбербанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.

Мы также сообщали о том, что в Украине пенсию получают только те пожилые граждане, которые имеют достаточный стаж работы согласно законодательству. Тем же, кто не набрал нужный для получения пенсии трудовой стаж, оказывается социальная поддержка.