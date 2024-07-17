Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Підвищення цін на газ влітку — у Нафтогаз пояснили, що буде з тарифами arrow

Підвищення цін на газ влітку — у Нафтогаз пояснили, що буде з тарифами

17 липня 2024 08:42
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зростання тарифів на газ в липні — пояснення від Нафтогаз
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Тариф на газ для населення в липні залишиться незмінним. Поточна ціна збережеться до кінця квітня 2025 року.

Про це заявила пресслужба газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Читайте також:

Що буде з тарифами на газ влітку 2024 року

У компанії спростували чутки про нібито підвищення тарифу на газ.

"Знову ширяться чутки про нібито можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів. Спростовуємо: тариф на газ від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним. Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року", — сказано у повідомленні.

Представники постачальника також повідомляють, що "Нафтогаз" усвідомлює складність ситуації в Україні та зобов'язується сумлінно виконувати свої обов'язки.

Яка зараз ціна на газ

"Нафтогаз" взяв на себе зобов'язання бути постачальником останньої надії і наразі обслуговує приблизно 98% українських споживачів.

Тариф на газ для населення у компанії становить 7,96 гривні за кубометр. Інші постачальники встановлюють вартість самостійно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть не сплачувати один з рахунків за природний газ, а саме — за доставку блакитного палива. Відомо, хто має право відмовитися від платежу та які можуть виникнути проблеми.

Ми також писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз гроші газопостачання газ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня