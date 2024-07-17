Зростання тарифів на газ в липні — пояснення від Нафтогаз

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Тариф на газ для населення в липні залишиться незмінним. Поточна ціна збережеться до кінця квітня 2025 року.

Про це заявила пресслужба газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

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У компанії спростували чутки про нібито підвищення тарифу на газ.

"Знову ширяться чутки про нібито можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів. Спростовуємо: тариф на газ від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним. Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року", — сказано у повідомленні.

Представники постачальника також повідомляють, що "Нафтогаз" усвідомлює складність ситуації в Україні та зобов'язується сумлінно виконувати свої обов'язки.

Яка зараз ціна на газ

"Нафтогаз" взяв на себе зобов'язання бути постачальником останньої надії і наразі обслуговує приблизно 98% українських споживачів.

Тариф на газ для населення у компанії становить 7,96 гривні за кубометр. Інші постачальники встановлюють вартість самостійно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть не сплачувати один з рахунків за природний газ, а саме — за доставку блакитного палива. Відомо, хто має право відмовитися від платежу та які можуть виникнути проблеми.

Ми також писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.