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Рахунки за доставку газу — хто може не сплачувати

10 липня 2024 22:44
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нафтогаз пояснив, хто може не сплачувати один з рахунків
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці можуть не сплачувати один з рахунків за природний газ, а саме — за доставку блакитного палива. Відомо, хто має право відмовитися від платежу та які можуть виникнути проблеми.

Про це йдеться у матеріалах газопостачальної компанії "Нафтогаз".

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Хто може не сплачувати доставку газу

Як відомо, українським споживачам надходить два окремі платежі за природний газ: 

  • за обсяги використаного палива;
  • за доставку газу.

Від другого клієнти можуть відмовитися у деяких випадках.

Так, за доставку можна не сплачувати тим громадянам, які не використовують природний газ. Платіжки надходять, адже  підключені до газової мережі. При цьому рахунки можуть надходити навіть, якщо фізична труба заблокована, адже договір нерозірваний.

Щоб споживачам відмовитися від платіжок за доставку, потрібно припинити дію угоди з компанією. У такому випадку, клієнта буде повністю відключено від загальної мережі.

Як правильно розірвати договір

Споживачі зобов'язані отримати спеціальні акти, що засвідчують зупинення постачання природного газу. Далі громадяни мають звернутися до оператора газорозподільної мережі (ОГРМ), що здійснює відповідне обслуговування адрес, щоб розірвати договори.

У разі, якщо подача ресурсу продовжується, споживачеві потрібно оформити спеціальну заяву. У випадку, коли оператор газорозподільної мережі відмовляється розірвати договір, абонент може звернутися зі скаргою до Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Саме регулятор має зобов'язати оператора виконати відповідне прохання споживача.

Якщо нарахування за доставку блакитного палива були здійснені помилково, оператор мусить їх перерахувати та сповістити споживача про зміни у наданих рахунках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина українців наступного опалювального сезону 2024-2025 буде забезпечена газом, адже держава подбає про уразливих категорій населення. Йдеться про забезпечення побутовим зрідженим газом.

Також ми писали, що держава надає вразливим категоріям громадян житлові субсидії, що є безповоротною адресною соцдопомогою. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу переселенці та іноземці.

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