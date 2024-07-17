Рост тарифов на газ в июле — объяснение от Нафтогаз

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тариф на газ для населения в июле остается неизменным. Текущая цена сохранится до конца апреля 2025 года.

Об этом заявила пресс-служба газоснабжающей компании "Нафтогаз України".

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В компании опровергли слухи о якобы повышении тарифа на газ.

"Снова ходят слухи о якобы возможном повышении цены на газ для бытовых потребителей. Опровергаем: тариф на газ от ГК "Нафтогаз України" остается неизменным. Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.

Представители поставщика также сообщают, что "Нафтогаз" осознает сложность ситуации в Украине и обязуется добросовестно выполнять свои обязанности.

Какая сейчас цена на газ

"Нафтогаз" взял на себя обязательство быть поставщиком последней надежды и в настоящее время обслуживает около 98% украинских потребителей.

Тариф на газ для населения у компании составляет 7,96 гривны за кубометр. Остальные поставщики устанавливают стоимость самостоятельно.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут не платить один из счетов за природный газ, а именно за доставку голубого топлива. Известно, кто имеет право отказаться от платежа и какие могут возникнуть проблемы.

Мы также писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут переплатить за природный газ в июле 2024 года. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определенные правила.