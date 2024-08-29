Робота з документами. Фото: Freepic

З початку повномасштабного вторгнення фізичні особи-підприємці (ФОП) отримали значні пільги, які дозволили їм функціонувати в умовах воєнного стану. Проте з 2023 року ці пільги почали поступово скасовуватися.

Про те, які пільги для ФОПів діють в Україні у 2024 році та хто може ними користуватись, розповідає Liga.net.

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Єдиний податок

З 1 серпня 2023 року платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати податок, якщо їх податкова адреса розташована на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Ця пільга застосовується з початку бойових дій (з першого числа місяця, в якому розпочалися бої) і діє до місяця, в якому бойові дії завершені або території деокуповані. Тобто, підприємці, зареєстровані на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих, можуть не сплачувати єдиний податок першої та другої групи.

Єдиний соціальний внесок

Усі фізичні особи-підприємці (ФОП) досі мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), і ця пільга залишається в силі з березня 2022 року. Вона буде діяти ще 12 місяців після завершення воєнного стану.

Проте варто мати на увазі, що відсутність сплати ЄСВ вплине на страховий стаж, тому для його накопичення необхідно буде здійснювати внески.

Пільги щодо РРО

З 1 жовтня 2023 року суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення, пов'язані з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), на тимчасово окупованих територіях, територіях активних бойових дій та можливих бойових дій. Однак ця пільга не поширюється на випадки порушень, що стосуються продажу підакцизних товарів.

Таким чином, підприємці, які ведуть свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, територіях активних бойових дій або можливих бойових дій, звільняються від відповідальності за невидачу фіскальних чеків. Однак ця пільга не стосується порушень, пов'язаних із продажем підакцизних товарів.

Перелік таких територій визначається Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Переглянути його можна за посиланням.

Пільгові штрафи за роботу без РРО

З 1 серпня 2023 року до 31 липня 2025 року або до закінчення воєнного стану, для ФОПів, які не є платниками ПДВ і не займаються продажем підакцизних товарів, лікарських засобів, медичних виробів, ювелірних виробів або технічно складних побутових товарів, діє знижена санкція за роботу без РРО.

Так, за перше порушення штраф становитиме 25% від суми першого продажу без належної фіскалізації, натомість раніше штрафувався на 100% від суми. За друге і наступні порушення штраф становитиме 50% від суми продажу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України оновив правила проведення касових операцій у національній валюті. Відтепер ФОПи та юридичні особи не зможуть отримувати готівку за розрахунками з громадянами, якщо переказ коштів здійснюється без відкриття рахунку.

Ми також писали, що за словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, робоча група, яка займається розглядом законопроєкту уряду щодо збільшення податків, ухвалила рішення про підвищення військового збору для українців з 1,5% до 5%. Крім того, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) третьої групи планується введення збору у розмірі 1%.