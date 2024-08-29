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Льготы для ФЛП в Украине — какие и для кого действуют в 2024 году

29 августа 2024 13:39
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие льготы для ФЛП действуют в Украине
Работа с документами. Фото: Freepic
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С начала полномасштабного вторжения физические лица-предприниматели (ФЛП) получили значительные льготы, позволившие им функционировать в условиях военного положения. Однако с 2023 эти льготы начали постепенно отменяться.

О том, какие льготы для ФЛП действуют в Украине в 2024 году и кто может ими пользоваться, рассказывает Liga.net.

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Единый налог

С 1 августа 2023 года плательщики единого налога первой и второй групп имеют право не платить налог, если их налоговый адрес расположен на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Эта льгота применяется с начала боевых действий (с первого числа месяца, где начались бои) и действует до месяца, в котором боевые действия завершены или территории деоккупированы. То есть предприниматели, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий или временно оккупированных, могут не уплачивать единый налог первой и второй группы.

Единый социальный вклад

Все физические лица-предприниматели (ФЛП) до сих пор имеют право не платить единый социальный взнос (ЕСВ), и эта льгота остается в силе с марта 2022 года. Она будет действовать еще 12 месяцев после завершения военного положения.

Однако следует иметь в виду, что отсутствие уплаты ЕСВ повлияет на страховой стаж, поэтому для его накопления необходимо будет производить взносы.

Льготы по РРО

С 1 октября 2023 года предприятия освобождаются от ответственности за нарушения, связанные с использованием регистраторов расчетных операций (РРО), на временно оккупированных территориях, территориях активных боевых действий и возможных боевых действий. Однако эта льгота не распространяется на случаи нарушений, касающихся продаж подакцизных товаров.

Таким образом, предприниматели, ведущие свою деятельность на временно оккупированных территориях, территориях активных боевых действий или возможных боевых действий, освобождаются от ответственности за невыдачу фискальных чеков. Однако эта льгота не касается нарушений, связанных с продажей подакцизных товаров.

Список таких территорий определяется Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Просмотреть его можно по ссылке.

Льготные штрафы за работу без РРО

С 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года или до окончания военного положения, для ФЛП, не являющихся плательщиками НДС и не занимающихся продажей подакцизных товаров, лекарственных средств, медицинских изделий, ювелирных изделий или технически сложных бытовых товаров, действует сниженная санкция за работу без РРО.

Так, за первое нарушение штраф составит 25% от суммы первой продажи без надлежащей фискализации, ранее штрафовался на 100% от суммы. За второе и последующие нарушения штраф будет составлять 50% от суммы продажи.

Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк Украины обновил правила проведения кассовых операций в национальной валюте. Теперь ФЛП и юридические лица не смогут получать наличные по расчетам с гражданами, если перевод средств осуществляется без открытия счета.

Мы также писали, что, по словам главы финансового комитета Совета Даниила Гетманцева, рабочая группа, которая занимается рассмотрением законопроекта правительства по увеличению налогов, приняла решение о повышении военного сбора для украинцев с 1,5% до 5%. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы планируется введение сбора в размере 1%.

ФЛП налоги бизнес Украинский бизнес льготы

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