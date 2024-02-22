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Пільги на комуналку — хто точно отримає всі належні виплати у березні

22 лютого 2024 12:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пільги на комунальні послуги 2024 — кому точно нададуть виплати в березні
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримає пільги на комуналку у березні 2024 року. Йдеться про категорію пільговиків, яким пільги надаються залежно від доходів.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Детальніше про пільги на комуналку

"Пільги деяким категоріям громадян надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу", — пояснили у відомстві.

У Пенсійному фонді додали, що під час визначення органами Пенсійного фонду України середньомісячного сукупного доходу сім'ї пільговика враховується в тому числі й інформація від Державної податкової служби України про доходи пільговика та членів його сім'ї за III і IV квартали попереднього календарного року. Податкові квартальні звіти за IV квартал 2023 року подавались страхувальниками до ДПС за встановленим порядком до 10 лютого 2024 року.

Наразі ПФУ отримав дані про доходи, врахував їх та визначив право на отримання в 2024 році пільг з оплати житлово-комунальних послуг пільговиків, яким вони надаються з урахуванням доходів.

Право на отримання пільг на новий період з січня 2024 року визначено Пенсійним фондом України автоматично. Пільговику додатково звертатись до органів Фонду не потрібно (крім випадку, коли у пільговика відбулись зміни: у складі сім'ї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги).

"Виплату призначених з січня пільг буде забезпечено у березні", — підкреслили представники ПФУ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні, згідно з рішенням уряду, громадянам з лютого 2024 року припиняють надання житлово-комунальних послуг за заборгованість, яку накопичили під час війни. Водночас, частині українців спишуть борги.

Ми також писали про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, хто має право вимагати виплати недоотриманих пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги. Законодавством передбачений механізм виплати суми призначеної допомоги у разі смерті її одержувача.

комунальні послуги
субсидії
виплати
ЖКГ
ПФУ
гроші
пільги

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