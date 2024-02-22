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Льготы на коммуналку — кто точно получит все положенные выплаты в марте

22 февраля 2024 12:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Льготы на коммунальные услуги 2024 – кому точно предоставят выплаты в марте
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получит льготы на коммуналку в марте 2024 года. Речь идет о категории льготников, которым льготы предоставляются в зависимости от доходов.

Об этом сообщила прессслужба ПФУ.

Подробнее о льготах на коммуналку

"Льготы некоторым категориям граждан предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу", — пояснили в ведомстве.

В Пенсионном фонде добавили, что при определении органами Пенсионного фонда Украины среднемесячного совокупного дохода семьи льготника учитывается, в том числе, и информация от Государственной налоговой службы Украины о доходах льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего календарного года. Налоговые квартальные отчеты за IV квартал 2023 года предоставлялись страхователями в ГНС по установленному порядку до 10 февраля 2024 года.

ПФУ получил данные о доходах, учел их и определил право на получение в 2024 году льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг льготников, которым они предоставляются с учетом доходов.

Право на получение льгот на новый период с января 2024 определено Пенсионным фондом Украины автоматически. Льготнику дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно (кроме случая, когда у льготника произошли изменения: в составе семьи, месте проживания, перечня услуг, на которые назначены льготы).

"Выплата назначенных с января льгот будет обеспечена в марте", — подчеркнули представители ПФУ.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине согласно решению правительства гражданам с февраля 2024 года прекращают предоставление жилищно-коммунальных услуг за задолженность, которую накопили во время войны. В то же время части украинцев спишут долги.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, кто имеет право требовать выплаты недополученных льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Законодательством предусмотрен механизм выплаты суммы назначенного пособия в случае смерти ее получателя.

коммунальные услуги
субсидии
выплаты
ЖКХ
ПФУ
деньги
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