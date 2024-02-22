Пільги та субсидії — українці мають право на виплату недоотриманої допомоги

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, хто має право вимагати виплати недоотриманих пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги. Законодавством передбачений механізм виплати суми призначеної допомоги у разі смерті її одержувача.

Про те, як діяти в такій ситуації, розповіли у ПФУ.

Хто може отримати невиплачені пільги та субсидії

Як зазначають у Пенсійному фонді, за правилами, недоотримані кошти призначеної житлової субсидії або пільги повинні нарахувати іншому члену домогосподарства.

Відповідне питання регулює пункт третій Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого урядовою постановою №848 від 21.10.1995 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

У ПФУ зауважили, що у разі смерті одержувача субсидії чи пільги суми призначеної, проте не виплаченої допомоги держава виплачує комусь із родини.

Як отримати невиплачену допомогу

У звʼязку зі смертю одержувача житлової субсидії, хтось із членів домогосподарства має звернутися з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду. Однак це потрібно зробити у чітко відведений термін, після завершення якого він може втратити право на отримання відповідної допомоги.

Так, людина повинна прийти до ПФУ протягом трьох місяців після смерті одержувача. Члени сім’ї померлого, на яких також поширювалися пільги, можуть отримати невиплачені кошти на підставі письмового звернення до фонду. Також потрібно надати деякі документи до заяви про виплату недоотриманої житлової субсидії чи пільги:

копію свідоцтва про смерть отримувача субсидій/пільг;

реквізити банківського рахунку заявника.

Фахівці ПФУ після отримання інформації про осіб, яким не була виплачена житлова субсидія у зв’язку зі смертю одержувача, сформують реєстри нових одержувачів допомоги у поточному місяці для виплати у готівковій формі, додавши до них суми невиплаченої субсидії/пільги.

Таким чином, члени домогосподарства, якому призначено допомогу і до складу якого належав померлий, отримають невиплачені житлові субсидії у готівковій формі у наступних періодах.

"Важливо! Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача субсидії або пільги законодавством не передбачена", — наголосили в одному з управлінь Пенсійного Фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть отримати субсидію на комуналку. Це можна оформити в одному з держорганів, або навіть онлайн.

Ми також писали, що у 2024 році держава продовжить надавати всі гарантовані види соціальної допомоги громадянам. Зокрема, йдеться про виплати з вагітності та пологів, народження та усиновлення дитини.