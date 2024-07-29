Ціни в Україні — кавуни знову дорожчають на ринку

Кавуни на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вартість кавунів після рекордного зниження почала зростати. Виробники продають у середньому солодку ягоду майже на чверть дорожче.

Про це повідомляють delo.ua.

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Як змінились ціни на кавуни

Як зазначається, аналітики ринку пов’язують здорожчання в даному сегменті зі зменшенням пропозиції кавунів від місцевих господарств.

Висока температура повітря і посуха, що спостерігається в більшості регіонів країни, негативно вплинула на врожай баштанних. Багато з них зіпсувались прямо в полі.

Зараз виробники продають кавуни по 7-15 грн/кг або по 0,17-0,36 дол./кг. Це в середньому на 23% дорожче проти попереднього тижня. Проте гравці ринку вважають відповідну ситуацію тимчасовим явищем.

Очікується, що збиральні роботи масово поновляться і пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до нового цінового зниження.

Також через сонячні опіки якість кавунів у полях суттєво погіршилася, тому збільшиться некондиційної продукції, яку виробники спробують продати якнайшвидше.

Окрім того, пропозиція баштанних на ринку може зрости через те, що деякі господарства в центральних і західних регіонах тільки почали масово збирати кавуни.

Попри подорожчання, кавуни у липні 2024 року в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, аніж в аналогічний період 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти стверджують, що в Україні здорожчають фрукти та ягоди. Дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць.

Раніше ми писали, що на ринку у 2024 році ціни на кавуни впали до рекордного мінімуму за останні три роки. Вартість тривалий час знижувалася.