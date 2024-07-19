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Ціни на кавуни в Україні побили трирічний рекорд — скільки коштують

19 липня 2024 10:08
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні — кавуни продають за рекордною вартістю у 2024 році
Кавуни на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку у 2024 році ціни на кавуни впали до мінімуму за останні три роки. Вартість продовжує знижуватися й на сьогодні значно нижча за рівень 2023 року.

Про це повідомляють аналітики видання EastFruit.

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Як змінилися ціни на кавуни

Як зазначають аналітики, попереднього тижня середня гуртова вартість кавунів в Україні впала до рівня 15 гривень за кілограм. Це є мінімальним показником за попередні три сезони.

Зараз гуртові партії кавунів на українському внутрішньому ринку реалізують в діапазоні від 5 до 14 гривень за кілограм. Ціна залежить від якості, сорту та обсягу пропонованих партій.

За словами експертів, нинішні ціни на кавуни вже щонайменше на 35% нижчі, ніж було тиждень тому.

З-поміж причин різкого падіння цін цьогорічного сезону — успішна релокація виробництва цієї культури в країні. Учасники ринку негативну цінову динаміку пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції кавунів на ринку. Також через спеку з другої декади липня темпи дозрівання солодкої ягоди у полях різко прискорилися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти стверджують, що в Україні здорожчають фрукти та ягоди. Дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць.

Також ми писали, що інфляція на українському споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.

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