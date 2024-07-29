Цены в Украине — арбузы снова дорожают на рынке

После обвала цены на арбузы начали расти — сколько стоят
В Украине стоимость арбузов после рекордного снижения начала расти. Производители продают в среднем сладкую ягоду почти на четверть дороже.
Об этом сообщают delo.ua.
Как изменились цены на арбузы
Как отмечается, аналитики рынка связывают подорожание в данном сегменте с уменьшением предложения арбузов от местных хозяйств.
Высокая температура воздуха и засуха, наблюдающаяся в большинстве регионов страны, негативно повлияла на урожай бахчевых. Многие из них испортились прямо в поле.
Сейчас производители продают арбузы по 7–15 грн/кг или по 0,17–0,36 долл./кг. Это в среднем на 23% дороже против предыдущей недели. Однако игроки рынка считают соответствующую ситуацию временным явлением.
Ожидается, что уборочные работы массово возобновятся и предложение арбуза на рынке вырастет, что приведет к новому снижению цен.
Также из-за солнечных ожогов качество арбузов в полях существенно ухудшилось, поэтому увеличится некондиционная продукция, которую производители попытаются продать как можно быстрее.
Кроме того, предложение бахчевых на рынке может возрасти из-за того, что некоторые хозяйства в центральных и западных регионах только начали массово собирать арбузы.
Несмотря на подорожание, арбузы в июле 2024 года в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем за аналогичный период 2023 года.
Что еще стоит знать
Напомним, эксперты утверждают, что в Украине подорожают фрукты и ягоды. Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц.
Ранее мы писали, что на рынке в 2024 году цены на арбузы упали до рекордного минимума за последние три года. Стоимость длительное время снижалась.
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