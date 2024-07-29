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После обвала цены на арбузы начали расти — сколько стоят

29 июля 2024 08:58
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — арбузы снова дорожают на рынке
Арбузы на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине стоимость арбузов после рекордного снижения начала расти. Производители продают в среднем сладкую ягоду почти на четверть дороже.

Об этом сообщают delo.ua.

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Как изменились цены на арбузы

Как отмечается, аналитики рынка связывают подорожание в данном сегменте с уменьшением предложения арбузов от местных хозяйств.

Высокая температура воздуха и засуха, наблюдающаяся в большинстве регионов страны, негативно повлияла на урожай бахчевых. Многие из них испортились прямо в поле.

Сейчас производители продают арбузы по 7–15 грн/кг или по 0,17–0,36 долл./кг. Это в среднем на 23% дороже против предыдущей недели. Однако игроки рынка считают соответствующую ситуацию временным явлением.

 

цены на арбузы в 2024 году
Графика. Источник: EastFruit

Ожидается, что уборочные работы массово возобновятся и предложение арбуза на рынке вырастет, что приведет к новому снижению цен.

Также из-за солнечных ожогов качество арбузов в полях существенно ухудшилось, поэтому увеличится некондиционная продукция, которую производители попытаются продать как можно быстрее.

Кроме того, предложение бахчевых на рынке может возрасти из-за того, что некоторые хозяйства в центральных и западных регионах только начали массово собирать арбузы.

Несмотря на подорожание, арбузы в июле 2024 года в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем за аналогичный период 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты утверждают, что в Украине подорожают фрукты и ягоды. Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц.

Ранее мы писали, что на рынке в 2024 году цены на арбузы упали до рекордного минимума за последние три года. Стоимость длительное время снижалась.

 

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