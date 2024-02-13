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Послуги ЖКГ задарма — кому дадуть 100% знижку

13 лютого 2024 07:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Комунальні рахунки — хто в Україні може не платити за послуги ЖКГ
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні є категорії громадян, яким законодавство гарантує 100% знижку на оплату послуг житлово-комунального господарства. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про таку можливість розповіли представники Пенсійного фонду.

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Категорії, які можуть не оплачувати комунальні рахунки

За інформацією ПФУ, на 100% пільгу мають право пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.

Пільга, в рамках встановлених норм, надається:

  • колишнім педагогічним працівникам з сільської місцевості;
  • колишнім медичним та фармацевтичним працівникам;
  • спеціалістам із захисту рослин;
  • працівникам музеїв, бібліотек;
  • працівникам державних/комунальних закладів культури, закладів освіти галузі культури.

Однак членам родини відповідна пільга не надається. Вона поширюється на:

  • оплату комуналки;
  • купівлю твердого та рідкого пічного палива;
  • купівлю зрідженого газу.  

Умови надання пільги

Пільгу у 100% надають, якщо розмір середньомісячного доходу родини за попередні пів року, в розрахунку на одну людину, не більший за величину доходу, що надає право на податкову соціальну пільгу.

З січня 2024 року податкова соціальна пільга становить 4,24 тис. гривень.

Пільгу надають на 12 місяців від місяця визначення такого права на основі таких документів:

  • довідки чи записів у трудовій книжці, які засвідчують інформацію про роботу громадянина в сільській місцевості за окремими спеціальностями;
  • заяви про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • документів, де підтверджується факт проживання людини у сільській місцевості.

Інформацію про пільговика вносять у Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше фіскали розповіли про зміну розміру податкової соціальної пільги та хто її може отримати 2024 року. Завдяки їй деякі українці мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу.

Також в Україні частина громадян має право сплачувати за житлово-комунальні менше. Експерти розповіли, кому надають 25% знижку на нараховану суму у платіжках.

комунальні послуги
ЖКГ
ПФУ
послуги

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