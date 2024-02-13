Коммунальные счета — кто в Украине может не платить за услуги ЖКХ

Услуги ЖКХ бесплатно — кому дадут 100% скидку
В Украине есть категории граждан, которым законодательство гарантирует 100%-ную скидку на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.
О такой возможности рассказали представители Пенсионного фонда.
Категории, которые могут не оплачивать коммунальные счета
По информации ПФУ, на 100% льготу имеют право пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.
Льгота, в рамках установленных норм, предоставляется:
- бывшим педагогическим работникам из сельской местности;
- бывшим медицинским и фармацевтическим работникам;
- специалистам по защите растений;
- работникам музеев, библиотек;
- работникам государственных/коммунальных учреждений культуры, учебных заведений отрасли культуры.
Однако членам семьи соответствующая льгота не предоставляется. Она распространяется на:
- оплату коммуналки;
- покупку твердого и жидкого печного топлива;
- покупку сжиженного газа.
Условия предоставления льготы
Льготу в 100% предоставляют, если размер среднемесячного дохода семьи за предыдущие полгода, в расчете на одного человека, не больше величины дохода, предоставляющего право на налоговую социальную льготу.
С января 2024 налоговая социальная льгота составляет 4,24 тыс. гривен.
Льготу предоставляют на 12 месяцев от месяца определение такого права на основе следующих документов:
- справки или записей в трудовой книжке, удостоверяющих информацию о работе гражданина в сельской местности по отдельным специальностям;
- заявления о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документов, где подтверждается факт проживания человека в сельской местности.
Информацию о льготниках вносят в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее фискалы рассказали об изменении размера налоговой социальной льготы и кто ее может получить в 2024 году. Благодаря ей, некоторые украинцы имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода.
Также в Украине часть граждан вправе платить за жилищно-коммунальные меньше. Эксперты рассказали, кому предоставляют скидку 25% на начисленную сумму в платежках.
Читайте Новини.LIVE!