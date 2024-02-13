Коммунальные счета — кто в Украине может не платить за услуги ЖКХ

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине есть категории граждан, которым законодательство гарантирует 100%-ную скидку на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

О такой возможности рассказали представители Пенсионного фонда.

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По информации ПФУ, на 100% льготу имеют право пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.

Льгота, в рамках установленных норм, предоставляется:

бывшим педагогическим работникам из сельской местности;

бывшим медицинским и фармацевтическим работникам;

специалистам по защите растений;

работникам музеев, библиотек;

работникам государственных/коммунальных учреждений культуры, учебных заведений отрасли культуры.

Однако членам семьи соответствующая льгота не предоставляется. Она распространяется на:

оплату коммуналки;

покупку твердого и жидкого печного топлива;

покупку сжиженного газа.

Условия предоставления льготы

Льготу в 100% предоставляют, если размер среднемесячного дохода семьи за предыдущие полгода, в расчете на одного человека, не больше величины дохода, предоставляющего право на налоговую социальную льготу.

С января 2024 налоговая социальная льгота составляет 4,24 тыс. гривен.

Льготу предоставляют на 12 месяцев от месяца определение такого права на основе следующих документов:

справки или записей в трудовой книжке, удостоверяющих информацию о работе гражданина в сельской местности по отдельным специальностям;

заявления о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документов, где подтверждается факт проживания человека в сельской местности.

Информацию о льготниках вносят в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее фискалы рассказали об изменении размера налоговой социальной льготы и кто ее может получить в 2024 году. Благодаря ей, некоторые украинцы имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода.

Также в Украине часть граждан вправе платить за жилищно-коммунальные меньше. Эксперты рассказали, кому предоставляют скидку 25% на начисленную сумму в платежках.