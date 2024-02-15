ПриватБанк обновил правила денежных переводов — что изменилось

ПриватБанк разрешил делать переводы в польских злотых — детали
Денежные переводы в польских злотых теперь доступны клиентам госфинучреждения "ПриватБанк". Такая возможность стала возможна благодаря коллаборации с европейским финансовым сервисом ZEN.COM.
Об этом информирует пресс-служба банка.
Подробнее об изменениях в денежных переводах
Как отмечают в пресс-центре, ПриватБанк совместно с сервисом ZEN.COM открыли возможность совершать отправку в Украину денежных переводов в польских злотых (PLN) через систему PrivatMoney.
По словам члена правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, гражданам, находящимся в Польше, больше не нужно обменивать злотые на другую валюту. Они могут оперативно воспользоваться услугой и отправлять деньги из Польши родным и друзьям в Украину.
При этом получать перевод в ПриватБанке можно как в гривне на свой банковский счет или карту, так и в злотых на валютный счет злотых (PLN).
Как осуществить перевод в злотых
Для того, чтобы отправить в Украину денежный перевод в польских злотых через ZEN.COM и PrivatMoney, нужно:
- открыть счет в приложении ZEN.COM;
- выбрать валюту перевода PLN;
- указать имя и фамилию получателя и номер карты/счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в ПриватБанке;
- проверить в пункте "Тип перевода", указано ли PrivatMoney.
Основные преимущества новой услуги
Среди ключевых преимуществ:
- размер комиссии за перевод 1% (стандарт доступных трансграничных финопераций, введенный ZEN.COM и PrivatMoney). Клиенты смогут экономить и не переплачивать за банковские услуги или другие платежные системы;
- простота — для того, чтобы отправить деньги, достаточно лишь указать имя получателя, номер карты, IBAN счета;
- оперативность — отправленные средства приходят за считанные минуты. Средства можно получать также на счета и карточки других украинских банков. Будет проведен обмен PLN в UAH по карточному курсу ПриватБанка.
Что еще стоит знать
Напомним, в государственном ПриватБанке во время войны операции по покупке иностранной валюты у клиентов совершаются без ограничения. Однако есть определенные лимиты, по которым нужно предоставить документы.
Также сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.
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