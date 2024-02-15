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ПриватБанк разрешил делать переводы в польских злотых — детали

15 февраля 2024 12:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк обновил правила денежных переводов — что изменилось
Польские злотые в руках. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Денежные переводы в польских злотых теперь доступны клиентам госфинучреждения "ПриватБанк". Такая возможность стала возможна благодаря коллаборации с европейским финансовым сервисом ZEN.COM.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Подробнее об изменениях в денежных переводах

Как отмечают в пресс-центре, ПриватБанк совместно с сервисом ZEN.COM открыли возможность совершать отправку в Украину денежных переводов в польских злотых (PLN) через систему PrivatMoney.

По словам члена правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, гражданам, находящимся в Польше, больше не нужно обменивать злотые на другую валюту. Они могут оперативно воспользоваться услугой и отправлять деньги из Польши родным и друзьям в Украину.

При этом получать перевод в ПриватБанке можно как в гривне на свой банковский счет или карту, так и в злотых на валютный счет злотых (PLN).

Как осуществить перевод в злотых

Для того, чтобы отправить в Украину денежный перевод в польских злотых через ZEN.COM и PrivatMoney, нужно:

  • открыть счет в приложении ZEN.COM;
  • выбрать валюту перевода PLN;
  • указать имя и фамилию получателя и номер карты/счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в ПриватБанке;
  • проверить в пункте "Тип перевода", указано ли PrivatMoney.

Основные преимущества новой услуги

Среди ключевых преимуществ:

  • размер комиссии за перевод 1% (стандарт доступных трансграничных финопераций, введенный ZEN.COM и PrivatMoney). Клиенты смогут экономить и не переплачивать за банковские услуги или другие платежные системы;
  • простота — для того, чтобы отправить деньги, достаточно лишь указать имя получателя, номер карты, IBAN счета;
  • оперативность — отправленные средства приходят за считанные минуты. Средства можно получать также на счета и карточки других украинских банков. Будет проведен обмен PLN в UAH по карточному курсу ПриватБанка.
ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном ПриватБанке во время войны операции по покупке иностранной валюты у клиентов совершаются без ограничения. Однако есть определенные лимиты, по которым нужно предоставить документы.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.

ПриватБанк
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