ПриватБанк изменил правила предоставления карт єВідновлення

Банковская карта. Фото: Unplush

Госфинучреждение "ПриватБанк" обновило правила по картам "єВідновлення", которые выдают гражданам, чьих жилье разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Карта "єВідновлення" через ПриватБанк

Как отмечают в пресс-службе, теперь клиентам банка доступна возможность открытия двух и более карточек "єВідновлення" и получения через приложение государственных услуг "Дія" государственной компенсации за поврежденное жилье.

"ПриватБанк открыл возможность оформления нескольких карт єВідновлення через Приват24, что необходимо для тех украинцев, у которых в результате войны повреждены или разрушены несколько объектов имущества", — говорится в сообщении.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, как свидетельствует правительственная статистика, уже более 70% людей, уже оформивших выплаты через "Дію", получили карточки через ПриватБанк.

С карточек "єВідновлення" потратили на восстановление жилья более 1 миллиарда гривен, и получили от ПриватБанка дополнительную помощь в сумме 7,2 миллиона гривен в качестве кэшбека за оплаты картами.

Оформление карты в Привате

Клиенты могут мгновенно оформить карточку "єВідновлення" в ПриватБанке. Это можно сделать в несколько кликов по ссылке.

Также можно оформить такую карту в "Приват24". Для этого нужно:

выбрать вкладку "Все карты и счета";

перейти в меню "Добавить";

выбрать карту "єВідновлення".

После открытия карты нужно подать заявление на получение денежных выплат в приложении "Дія", а пластиковую карту можно оформить во всех отделениях ПриватБанка при наличии виртуальной карты.

"Открыть карту єВідновлення в ПриватБанке выгодно — клиенты получают 15% кэшбека за произведенные оплаты. Нужно только открыть карту в Приват24 и зарегистрироваться на сайте банка", — добавили в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, находящиеся за рубежом клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт без предупреждения. В банке утверждают, что действуют в рамках действующих правил финансового мониторинга.

Как сообщалось, клиенты ПриватБанка имеют возможность получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.