ПриватБанк изменил правила предоставления карт єВідновлення

ПриватБанк обновил правила по картам "єВідновлення"
Госфинучреждение "ПриватБанк" обновило правила по картам "єВідновлення", которые выдают гражданам, чьих жилье разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Карта "єВідновлення" через ПриватБанк
Как отмечают в пресс-службе, теперь клиентам банка доступна возможность открытия двух и более карточек "єВідновлення" и получения через приложение государственных услуг "Дія" государственной компенсации за поврежденное жилье.
"ПриватБанк открыл возможность оформления нескольких карт єВідновлення через Приват24, что необходимо для тех украинцев, у которых в результате войны повреждены или разрушены несколько объектов имущества", — говорится в сообщении.
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, как свидетельствует правительственная статистика, уже более 70% людей, уже оформивших выплаты через "Дію", получили карточки через ПриватБанк.
С карточек "єВідновлення" потратили на восстановление жилья более 1 миллиарда гривен, и получили от ПриватБанка дополнительную помощь в сумме 7,2 миллиона гривен в качестве кэшбека за оплаты картами.
Оформление карты в Привате
Клиенты могут мгновенно оформить карточку "єВідновлення" в ПриватБанке. Это можно сделать в несколько кликов по ссылке.
Также можно оформить такую карту в "Приват24". Для этого нужно:
- выбрать вкладку "Все карты и счета";
- перейти в меню "Добавить";
- выбрать карту "єВідновлення".
После открытия карты нужно подать заявление на получение денежных выплат в приложении "Дія", а пластиковую карту можно оформить во всех отделениях ПриватБанка при наличии виртуальной карты.
"Открыть карту єВідновлення в ПриватБанке выгодно — клиенты получают 15% кэшбека за произведенные оплаты. Нужно только открыть карту в Приват24 и зарегистрироваться на сайте банка", — добавили в пресс-службе.
Что еще стоит знать
Напомним, находящиеся за рубежом клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт без предупреждения. В банке утверждают, что действуют в рамках действующих правил финансового мониторинга.
Как сообщалось, клиенты ПриватБанка имеют возможность получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.
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