ПриватБанк обновил возможности для клиентов — что изменилось в сервисах

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: privatbank

Государственный ПриватБанк для облегчения жизни бизнес-клиентов объединил свои сервисы с системой управления ресурсами бизнеса Bimp. Теперь выставлять счета для предпринимателей станет проще.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Подробнее об интеграции Bimp и ПриватБанка

Как отмечается, теперь сервис Инвойсинг ПриватБанка доступен в интерфейсе ERP-системы Bimp. Таким образом, выставлять финансовые счета за товары и услуги станет возможно непосредственно через Bimp, что позволит оптимизировать рабочие процессы.

Бизнес-клиенты ПриватБанка смогут выставлять счета, не выходя из интерфейса Bimp.

"Отныне бизнес-клиенты ПриватБанка могут не только получать выписку и отправлять платежи в банк прямо с ERP, но и выставлять счета за товары и услуги даже не выходя из интерфейса Bimp", — говорится в сообщении.

Контрагенты, также являющиеся пользователями ПриватБанка, будут получать пуш-сообщения в мобильное приложение "Приват24 для бизнеса". Там смогут оперативно оплачивать счета "в несколько кликов" без ручного ввода реквизитов и назначения платежей. Такое новшество значительно сэкономит время и минимизирует риск ошибок.

Кроме того, всем бизнес-клиентам ПриватБанка окажут премиум поддержку в сервисе Bimp, что обеспечит дополнительными преимуществами.

В финучреждении отмечают, что "Инвойсинг" ПриватБанка уже завоевал более 30 тысяч клиентов, которые пользуются им для выставления и оплаты счетов-фактур в веб и мобильном банкинге "Приват24 бизнес".

Интеграция позволит бизнесу еще более эффективно взаимодействовать с банковскими услугами и упростит финансовые операции, что в итоге повысит производительность и точность учета, добавили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк активно поддерживает украинскую экономику во время войны. В рамках правительственной программы "5-7-9%" выдал более 37 тысяч доступных кредитов.

Также в ПриватБанке рассказали о важности актуализации данных клиентов. При отсутствии исчерпывающей информации могут возникнуть проблемы с доступом к счетам.