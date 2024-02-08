ПриватБанк попереджає про термін дії карток — коли потрібен перевипуск

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли клієнтам про термін дії карток під час воєнного стану. Також уточнили, як українським біженцям замовити нову карту за кордоном.

Про це розповів представник ПриватБанку Олег Серга під час телемарафону.

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Термін дії карток ПриватБанку

За його словами, українцям не слід хвилюватися щодо необхідності перевипуску банківських карток ПриватБанку, якщо в них давно сплив термін дії. Для всіх без винятку карток фінустанови (зарплатні, пенсійні, будь-які інші) він автоматично продовжуватиметься до скасування воєнного стану в країні.

"Від початку війни ми продовжили термін дії всіх карток, які мають наші клієнти. Це продовження діятиме до завершення воєнного стану в країні", — наголосив Олег Серга.

Замовлення картки за кордоном

Також банк потурбувався про своїх клієнтів, які вимушено виїхали за межі країни через війну. В українців за кордоном є можливість створити цифрову платіжну картку через мобільний застосунок "Приват24".

У разі здійснення покупок в інтернеті, де умовою є чинний термін дії картки, варто перевипустити карту.

Під час замовлення та перевипуску нової картки передбачена можливість її фізичного отримання через логістичну компанію "Нова пошта" по всій Україні, а також шести європейських країнах:

у Польщі;

у Молдові;

у Литві;

у Німеччині;

у Чехії;

у Румунії.

Банк візьме всі витрати на себе.

Варто зауважити, що у 2023 році обсяг чистого прибутку ПриватБанку сягнув 37,8 млрд гривень. У банку налічується 18,35 млн клієнтів-фізосіб та 875 тисяч бізнес-клієнтів.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк", які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування карток без попередження. У банку стверджують, що діють у рамках чинних правил фінансового моніторингу.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо карток "єВідновлення", які видають громадянам, житло яких зруйноване чи пошкоджене війною. Нововведення стосується кількості таких карток.