ПриватБанк предупреждает о сроке действия карт — когда требуется перевыпуск

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали клиентам о сроке действия карт во время военного положения. Также уточнили, как украинским беженцам заказать новую карту за границей.

Об этом рассказал представитель ПриватБанка Олег Серга во время телемарафона.

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Срок действия карт ПриватБанка

По его словам, украинцам не следует волноваться о необходимости перевыпуска банковских карт ПриватБанка, если у них давно истек срок действия. Для всех без исключения карт финучреждения (зарплатные, пенсионные, любые другие) он будет автоматически продлеваться до отмены военного положения в стране.

"С начала войны мы продлили срок действия всех карточек, которые есть у наших клиентов. Это продление будет действовать до завершения военного положения в стране", — подчеркнул Олег Серга.

Заказ карты за границей

Также банк позаботился о своих клиентах, вынужденно уехавших за пределы страны из-за войны. У украинцев за рубежом есть возможность создать цифровую платежную карту через мобильное приложение "Приват24".

В случае совершения покупок в интернете, где условием является срок действия карты, следует перевыпустить карту.

При заказе и перевыпуске новой карты предусмотрена возможность ее физического получения через логистическую компанию "Новая почта" по всей Украине, а также шести европейских странах:

в Польше;

в Молдове;

в Литве;

в Германии;

в Чехии;

в Румынии.

Банк возьмет все расходы на себя.

Следует отметить, что в 2023 году объем чистой прибыли ПриватБанка достиг 37,8 млрд гривен. В банке насчитывается 18,35 млн клиентов-физлиц и 875 тысяч бизнес-клиентов.

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Напомним, находящиеся за рубежом клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт без предупреждения. В банке утверждают, что действуют в рамках действующих правил финансового мониторинга.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила по карточкам "єВідновлення", которые выдают гражданам, чье жилье разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.