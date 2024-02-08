ПриватБанк предупреждает о сроке действия карт — когда требуется перевыпуск

ПриватБанк предупредил о сроке действия карт и дал советы беженцам
В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали клиентам о сроке действия карт во время военного положения. Также уточнили, как украинским беженцам заказать новую карту за границей.
Об этом рассказал представитель ПриватБанка Олег Серга во время телемарафона.
Срок действия карт ПриватБанка
По его словам, украинцам не следует волноваться о необходимости перевыпуска банковских карт ПриватБанка, если у них давно истек срок действия. Для всех без исключения карт финучреждения (зарплатные, пенсионные, любые другие) он будет автоматически продлеваться до отмены военного положения в стране.
"С начала войны мы продлили срок действия всех карточек, которые есть у наших клиентов. Это продление будет действовать до завершения военного положения в стране", — подчеркнул Олег Серга.
Заказ карты за границей
Также банк позаботился о своих клиентах, вынужденно уехавших за пределы страны из-за войны. У украинцев за рубежом есть возможность создать цифровую платежную карту через мобильное приложение "Приват24".
В случае совершения покупок в интернете, где условием является срок действия карты, следует перевыпустить карту.
При заказе и перевыпуске новой карты предусмотрена возможность ее физического получения через логистическую компанию "Новая почта" по всей Украине, а также шести европейских странах:
- в Польше;
- в Молдове;
- в Литве;
- в Германии;
- в Чехии;
- в Румынии.
Банк возьмет все расходы на себя.
Следует отметить, что в 2023 году объем чистой прибыли ПриватБанка достиг 37,8 млрд гривен. В банке насчитывается 18,35 млн клиентов-физлиц и 875 тысяч бизнес-клиентов.
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Напомним, находящиеся за рубежом клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт без предупреждения. В банке утверждают, что действуют в рамках действующих правил финансового мониторинга.
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила по карточкам "єВідновлення", которые выдают гражданам, чье жилье разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.
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