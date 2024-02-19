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ПриватБанк запустить персональні пропозиції для клієнтів — деталі

19 лютого 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк запропонує нові послуги у 2024 році — деталі
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про плани на найближчий рік. Зокрема, мають намір розширити кредитну підтримку клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Кредитна підтримка клієнтів ПриватБанку у 2024 році

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, ПриватБанк у 2024 році має намір продовжити активну кредитну підтримку українців. Також запустить для клієнтів кілька нових сервісів та послуг.

Він зауважив, що банк у січні поточного року збільшив кредитну підтримку українських громадян на 2 млрд гривень та планує упродовж року наростити кредитний портфель за споживчими кредитами.

Посадовець зауважив, що державна фінустанова не зупиняла кредитування громадян під час війни, а торік кредитний портфель суттєво зріс.

"Ми не зупиняли кредитування від початку війни, і у 2023 році кредитний портфель збільшився на 40%. Чистий кредитний портфель ПриватБанку в роздрібному сегменті зріс на 17 млрд грн за 2023 рік", — наголосив він.

Також Мусієнко зауважив, що попри війну, українці винятково відповідально ставляться до своїх зобов'язань перед банком — якість кредитного портфеля дуже хороша.

Очікується, що ПриватБанк у 2024 році надалі розвиватиме всі наявні програми та сегменти кредитування. Йдеться про:

  • кредитні картки;
  • кеш кредити;
  • покупки на виплат;
  • іпотечні програми (єОселя, автокредитування).

"Серед головних інновацій ПриватБанку цього року — принципово новий сервіс "розумних" накопичень та донатів Конверти, який вже працює в режимі бета тестування", — наголосив він.

У планах на 2024 рік — запустити нову для українського ринку програму лояльності "Привіт". У її рамках клієнти зможуть отримувати персональні вигідні пропозиції від банку та його партнерів, додав член правління банку з питань роздрібного бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк, який очолив рейтинг із прибутковості з-поміж банків, перерахував до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.

Також повідомлялося, що ПриватБанк періодично вимагає від своїх клієнтів оновлення даних. У банку дали рекомендації, як це зробити правильно у мобільному застосунку "Приват24".

ПриватБанк
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банки

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