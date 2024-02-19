ПриватБанк предложит новые услуги в 2024 году — детали

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали о планах на ближайший год. В частности, намерены расширить кредитную поддержку клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Кредитная поддержка клиентов ПриватБанка в 2024 году

По словам члена правления банка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, ПриватБанк в 2024 году намерен продолжить активную кредитную поддержку украинцев. Также запустит несколько новых сервисов и услуг.

Он отметил, что банк в январе текущего года увеличил кредитную поддержку украинских граждан на 2 млрд гривен и планирует в течение года нарастить кредитный портфель по потребительским кредитам.

Чиновник отметил, что государственное финучреждение не останавливало кредитование граждан во время войны, а в прошлом году кредитный портфель существенно вырос.

"Мы не останавливали кредитование с начала войны, и в 2023 году кредитный портфель увеличился на 40%. Чистый кредитный портфель ПриватБанка в розничном сегменте вырос на 17 млрд грн за 2023 год", — подчеркнул он.

Также Мусиенко отметил, что, несмотря на войну, украинцы исключительно ответственно относятся к своим обязательствам перед банком — качество кредитного портфеля очень хорошее.

Ожидается, что ПриватБанк в 2024 году будет развивать все существующие программы и сегменты кредитования. Речь идет о:

кредитных карточках;

кэш кредитах;

покупках в рассрочку;

ипотечных программах (єОселя, автокредитование).

"Среди главных инноваций ПриватБанка в этом году — принципиально новый сервис "умных" накоплений и донатов Конверты, который уже работает в режиме бета тестирования", — подчеркнул он.

В планах на 2024 год — запустить новую для украинского рынка программу лояльности "Привет". В ее рамках клиенты смогут получать персональные выгодные предложения от банка и его партнеров, добавил член правления банка по розничному бизнесу.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк, возглавивший рейтинг по доходности среди банков, перечислил в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.

Также сообщалось, что ПриватБанк периодически требует от своих клиентов обновления данных. В банке дали рекомендации, как это сделать правильно в мобильном приложении "Приват24".