ПриватБанк вимагає від клієнтів оновлення даних

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" періодично вимагає від своїх клієнтів оновлення даних. У банку дали рекомендації, як це зробити правильно у мобільному застосунку "Приват24".

Про це йдеться у відповіді ПриватБанку на спеціалізованому порталі "Minfin".

Навіщо і хто має оновлювати дані у Приваті

Як виявляється, у більшості випадків це потрібно робити, коли клієнту виповнилося 45 років, проте на порталі користувачі скаржаться про проблеми із проходженням перевірки з різних причин.

Зокрема, один з клієнтів зазначив, що уже тривалий час не може оновити свої дані у фінустанові.

"У додатку ПриватБанку мені надіслали форму для актуалізації даних, коли мені виповнилося 45 років. Я сфотографував документи, заповнив анкету та відправив її. Мені відмовили в актуалізації, тому що адреса моєї реєстрації не збігається з адресою, яка є в базі ПриватБанку. Добре, заповнив другий раз форму, уже вказав все вірно, але знову отримав відмову за якісь великі поля. Зрозумівши, що сам не впораюся, пішов у відділення банку де менеджер допоміг мені заповнити форму, сфотографувати документи, але і цього разу відмова через розбіжність даних про адресу реєстрації", — розповів клієнт.

Як правильно оновити дані у Приват24

Представники ПриватБанку відреагували на повідомлення, вказавши, у чому може бути причина відмови у проходженні ідентифікації.

Там зауважили, що якщо під час введення даних при актуалізації вказати адресу реєстрації, яка буде відрізнятися від зазначеної в паспорті, то актуалізація буде некоректною.

З огляду на це, для успішного проходження відповідної процедури необхідно надавати актуальну та коректну інформацію, що відповідає даним паспорта.

Окрім того, у ПриватБанку додали, що фотографія документа має бути чіткою. Бажано зробити при хорошому освітленні.

Щодо тексту, то він має теж відповідати вимогам:

шрифт має бути читабельним;

всі поля та написи на звороті документа добре видні.

Також ПриватБанк наголосив на важливості вносити оновлені дані на їхню вимогу. У разі відсутності актуальних документів фінустанова має повне право тимчасово обмежувати операції. Такі умови та правила надання банківських послуг.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, що грошові перекази у польських злотих тепер доступні для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк". Така можливість стала можлива завдяки колаборації з європейським фінансовим сервісом ZEN.COM.

Також повідомлялося, що у державному ПриватБанку під час війни операції з купівлі іноземної валюти в клієнтів здійснюються без обмеження. Однак є певні ліміти, за яких потрібно надати документи.