ПриватБанк віддасть до бюджету 80% чистого прибутку за 2023 рік

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова ПриватБанк, яка очолила рейтинг із прибутковості з-поміж банків, перерахувала до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресцентр фінустанови.

Скільки грошей віддав ПриватБанк до держказни

Як зазначають у пресслужбі, банк перерахував авансом до держбюджету суму податку на прибуток, а також перші дивіденди за попередній рік.

"12 лютого 2024 року ПриватБанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26 млрд грн та перший транш дивідендів", — наголошують у банку.

Там нагадали, що ПриватБанк, який було націоналізовано у 2016 році, — найбільший платник податків у банківському секторі та один з найбільших з-поміж всіх українських компаній.

Відповідно до рішення уряду, ПриватБанк має спрямовувати на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за минулий рік. За результатом роботи банку у 2023-му обсяг його чистого прибутку сягнув 37,8 млрд грн, який більший на 25% порівняно з 2022 роком (30,3 млрд грн).

У 2022-му прибуток ПриватБанку скоротився на 14%, до 30,25 млрд грн, проти 2021-го (35,05 млрд грн).

100% ПриватБанку володіє держава в особі Міністерства фінансів України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" періодично вимагає від своїх клієнтів оновлення даних. У банку дали рекомендації, як це зробити правильно у мобільному застосунку "Приват24".

Також повідомлялося, грошові перекази у польських злотих тепер доступні для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк". Така можливість стала можлива завдяки колаборації з європейським фінансовим сервісом ZEN.COM.