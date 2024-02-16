Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow ПриватБанк перерахував до казни мільярди гривень податків arrow

ПриватБанк перерахував до казни мільярди гривень податків

16 лютого 2024 10:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк віддасть до бюджету 80% чистого прибутку за 2023 рік
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держфінустанова ПриватБанк, яка очолила рейтинг із прибутковості з-поміж банків, перерахувала до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресцентр фінустанови.

Скільки грошей віддав ПриватБанк до держказни

Як зазначають у пресслужбі, банк перерахував авансом до держбюджету суму податку на прибуток, а також перші дивіденди за попередній рік.

"12 лютого 2024 року ПриватБанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26 млрд грн та перший транш дивідендів", — наголошують у банку.

Там нагадали, що ПриватБанк, який було націоналізовано у 2016 році, — найбільший платник податків у банківському секторі та один з найбільших з-поміж всіх українських компаній.

Відповідно до рішення уряду, ПриватБанк має спрямовувати на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за минулий рік. За результатом роботи банку у 2023-му обсяг його чистого прибутку сягнув 37,8 млрд грн, який більший на 25% порівняно з 2022 роком (30,3 млрд грн).

У 2022-му прибуток ПриватБанку скоротився на 14%, до 30,25 млрд грн, проти 2021-го (35,05 млрд грн).

100% ПриватБанку володіє держава в особі Міністерства фінансів України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" періодично вимагає від своїх клієнтів оновлення даних. У банку дали рекомендації, як це зробити правильно у мобільному застосунку "Приват24".

Також повідомлялося, грошові перекази у польських злотих тепер доступні для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк". Така можливість стала можлива завдяки колаборації з європейським фінансовим сервісом ZEN.COM.

держбюджет
ПриватБанк
податки
гроші
банки
доходи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі