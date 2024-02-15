Курс валют на 16 февраля — доллар и евро резко подешевели

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке резко снизился в цене. Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 16 февраля, тоже серьезно опустил официальный курс.

Такая информация обнародована на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу.

Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют утверждены на таком уровне:

доллар — 37,94 грн (-0,23);

евро — 40,77 грн (-0,09);

злотый — 9,38 грн (-0,03).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, на наличном рынке валюта резко подешевела. Доллар стоит в покупке 37,78 грн (-0,20), в продаже — до 38,33 грн (-0,19). Евровалюта стоит в покупке — 40,63 грн (-0,15), при продаже — 41,42 грн (-0,14).

В частности, в ОТП Банке доллар в покупке стоит 37,70 грн (-0,30), в продаже — 38,20 грн (-0,35). Правэкс банк снизил курс в покупке до 37,80 грн (-0,30), в продаже — до 38,20 грн (-0,30). Государственный ПриватБанк опустил курс в покупке до 37,70 грн (-0,10), в продаже — до 38,30 грн (-0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар и евро продолжили дешеветь. Доллар в покупке стоит теперь 38,00 грн (-0,20), в продаже — 38,15 грн (-0,20). Евровалюта в покупке — 41,10 грн (-0,20), в продаже — 41,35 грн (-0,15).

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Напомним, Национальный банк разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.