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Банки різко змінили валютний курс — які ціни на долар та євро

15 лютого 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 16 лютого — долар та євро різко подешевшали
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку різко знизився в ціні. Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 16 лютого, також серйозно опустив офіційний курс.

Таку інформацію оприлюднено на сайті Нацбанку та порталах з моніторингу.

Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, офіційні курси іноземних валют затверджено на такому рівні:

  • долар — 37,94 грн (-0,23);
  • євро — 40,77 грн (-0,09);
  • злотий — 9,38 грн (-0,03).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, на готівковому ринку валюта різко подешевшала. Долар коштує у купівлі 37,78 грн (-0,20), у продажу — до 38,33 грн (-0,19). Євровалюта коштує у купівлі — 40,63 грн (-0,15), під час продажу — 41,42 грн (-0,14).

Зокрема, в ОТП Банку долар у купівлі коштує 37,70 грн (-0,30), у продажу — 38,20 грн (-0,35). Правекс банк знизив курс у купівлі до 37,80 грн (-0,30), у продажу — до 38,20 грн (-0,30).  Державний ПриватБанк опустив курс у купівлі до 37,70 грн (-0,10), у продажу — до 38,30 грн (-0,10). 

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах долар та євро продовжили дешевшати. Долар у купівлі коштує тепер 38,00 грн (-0,20), у продажу — 38,15 грн (-0,20). Євровалюта у купівлі — 41,10 грн (-0,20), у продажу — 41,35 грн (-0,15).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.

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