Курс валют на 21 февраля — доллар достиг новых рекордов

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в обменниках и банках существенно вырос за сутки. Национальный банк Украины (НБУ) также поднял официальный курс на 21 февраля на новый максимум.

Такие сведения опубликованы на портале Нацбанка и мониторинговых сайтах.

Курс доллара, евро и злотого

Согласно информации НБУ, утверждены официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 38,47 грн (+0,19);

евро — 41,54 грн (+0,30);

злотый — 9,61 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, валюта стремительно двигается вверх в стоимости на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 38,22 грн (+0,23), в продаже — 38,78 грн (+0,26). Евро в покупке — 41,14 грн (+0,25), в продаже — 41,93 грн (+0,23).

В государственном ПриватБанке курс в покупке вырос резко до 38,20 грн (+0,30), в продаже — до 38,80 грн (+0,30). Райффайзенбанк тоже изменил курс, стоит 39,95 грн (+0,35) в покупке, 38,69 грн (+0,24) — в продаже. В государственном Ощадбанке курс в покупке и продаже составляет — 38,20 грн та 38,80 грн соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменных пунктах валюта активно дорожает. Доллар уже стоит в покупке 38,60 грн (+0,15), в продаже — 38,75 грн (+0,17). Евро в покупке еще дороже — 41,75 грн (+0,16), в продаже — 42,00 грн (+0,40).

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Напомним, государственный "ПриватБанк" предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.