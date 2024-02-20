Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Долар сягнув нового максимуму — як змінився курс валют arrow

Долар сягнув нового максимуму — як змінився курс валют

20 лютого 2024 21:23
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 21 лютого — долар сягнув нових рекордів
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в обмінниках та банках суттєво зріс за добу. Національний банк України (НБУ) також підняв офіційний курс на 21 лютого на новий максимум.

Такі відомості опубліковано на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.

Курс долара, євро та злотого

Згідно з інформацією НБУ, затверджено офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 38,47 грн (+0,19);
  • євро — 41,54 грн (+0,30);
  • злотий — 9,61 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, валюта стрімко рухається вгору у вартості на готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 38,22 грн (+0,23), у продажу — 38,78 грн (+0,26). Євро у  купівлі — 41,14 грн (+0,25), у продажу — 41,93 грн (+0,23).

У державному ПриватБанку курс у купівлі зріс різко до 38,20 грн (+0,30), у продажу — до 38,80 грн (+0,30). Райффайзенбанк теж змінив курс, коштує 39,95 грн (+0,35) у купівлі, 38,69 грн (+0,24) — у продажу. У державному Ощадбанку курс у купівлі та продажу становить — 38,20 грн та 38,80 грн відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінних пунктах валюта активно дорожчає. Долар вже коштує у купівлі 38,60 грн (+0,15), у продажу — 38,75 грн (+0,17). Євро у купівлі ще дорожче — 41,75 грн (+0,16), у продажу — 42,00 грн (+0,40).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.

НБУ
курс валют
ПриватБанк
Ощадбанк
курс долара
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі