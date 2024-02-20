Курс валют на 21 лютого — долар сягнув нових рекордів

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в обмінниках та банках суттєво зріс за добу. Національний банк України (НБУ) також підняв офіційний курс на 21 лютого на новий максимум.

Такі відомості опубліковано на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.

Курс долара, євро та злотого

Згідно з інформацією НБУ, затверджено офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 38,47 грн (+0,19);

євро — 41,54 грн (+0,30);

злотий — 9,61 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, валюта стрімко рухається вгору у вартості на готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 38,22 грн (+0,23), у продажу — 38,78 грн (+0,26). Євро у купівлі — 41,14 грн (+0,25), у продажу — 41,93 грн (+0,23).

У державному ПриватБанку курс у купівлі зріс різко до 38,20 грн (+0,30), у продажу — до 38,80 грн (+0,30). Райффайзенбанк теж змінив курс, коштує 39,95 грн (+0,35) у купівлі, 38,69 грн (+0,24) — у продажу. У державному Ощадбанку курс у купівлі та продажу становить — 38,20 грн та 38,80 грн відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінних пунктах валюта активно дорожчає. Долар вже коштує у купівлі 38,60 грн (+0,15), у продажу — 38,75 грн (+0,17). Євро у купівлі ще дорожче — 41,75 грн (+0,16), у продажу — 42,00 грн (+0,40).

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Нагадаємо, державний "ПриватБанк" надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.