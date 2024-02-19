Курс валют на 20 февраля — гривна рекордно обесценилась

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке за день стремительно повысился. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс, утвержденный на 20 февраля, тоже поднялся до исторических максимумов.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По информации НБУ, утвержден следующий уровень официальных курсов иностранных валют:

доллар — 38,28 грн (+0,31);

евро — 41,24 грн (+0,35);

злотый — 9,52 грн (+0,10).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, валюта резко подорожала на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 37,99 грн (+0,19), в продаже — 38,53 грн (+0,15). Евровалюту покупают за 40,89 грн (+0,18), продают — за 41,70 грн (+0,19).

В государственном ПриватБанке курс в покупке вырос до 37,90 грн (+0,10), в продаже — до 38,50 грн (+0,10). ПУМБ не изменил курс, стоит 38,10 грн в покупке, 38,60 грн — в продаже. В Ощадбанке также курс остается неизменным в покупке и продаже — 37,80 грн и 38,50 грн соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках валюта тоже активно дорожает. Доллар покупают по 38,45 грн (+0,18), продают по 38,58 грн (+0,13). Евро в покупке стоит 41,59 грн (+0,24), в продаже — 41,60 грн (+0,25).

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Напомним, в Украине планируют прекратить работу очередного убыточного банка. Речь идет об Альпари банке, завершение деятельности которого было согласовано с регулятором в конце прошлого года.