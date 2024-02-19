Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Гривна рекордно девальвировала — как изменился курс валют arrow

Гривна рекордно девальвировала — как изменился курс валют

19 февраля 2024 21:23
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 20 февраля — гривна рекордно обесценилась
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке за день стремительно повысился. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс, утвержденный на 20 февраля, тоже поднялся до исторических максимумов.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По информации НБУ, утвержден следующий уровень официальных курсов иностранных валют:

  • доллар — 38,28 грн (+0,31);
  • евро — 41,24 грн (+0,35);
  • злотый — 9,52 грн (+0,10).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, валюта резко подорожала на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 37,99 грн (+0,19), в продаже — 38,53 грн (+0,15). Евровалюту покупают за 40,89 грн (+0,18), продают — за 41,70 грн (+0,19).

В государственном ПриватБанке курс в покупке вырос до 37,90 грн (+0,10), в продаже — до 38,50 грн (+0,10). ПУМБ не изменил курс, стоит 38,10 грн в покупке, 38,60 грн — в продаже. В Ощадбанке также курс остается неизменным в покупке и продаже — 37,80 грн и 38,50 грн соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках валюта тоже активно дорожает. Доллар покупают по 38,45 грн (+0,18), продают по 38,58 грн (+0,13). Евро в покупке стоит 41,59 грн (+0,24), в продаже — 41,60 грн (+0,25).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине планируют прекратить работу очередного убыточного банка. Речь идет об Альпари банке, завершение деятельности которого было согласовано с регулятором в конце прошлого года.

НБУ
курс валют
курс гривны
курс доллара
банки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме