Курс валют на 20 лютого — гривня рекордно знецінилась

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку за день стрімко підвищився. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс, затверджений на 20 лютого, теж піднявся до історичних максимумів.

Такі дані оприлюднено на сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

Курс долара, євро та злотого

За інформацією НБУ, затверджено наступний рівень офіційних курсів іноземних валют:

долар — 38,28 грн (+0,31);

євро — 41,24 грн (+0,35);

злотий — 9,52 грн (+0,10).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, валюта різко подорожчала на готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 37,99 грн (+0,19), у продажу — 38,53 грн (+0,15). Євровалюту купують за 40,89 грн (+0,18), продають — за 41,70 грн (+0,19).

У державному ПриватБанку курс у купівлі зріс до 37,90 грн (+0,10), у продажу — до 38,50 грн (+0,10). ПУМБ не змінив курс, коштує 38,10 грн у купівлі, 38,60 грн — у продажу. В Ощадбанку також курс залишається незмінним у купівлі та продажу — 37,80 грн та 38,50 грн відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках валюта теж активно дорожчає. Долар купують за 38,45 грн (+0,18), продають за 38,58 грн (+0,13). Євро у купівлі коштує 41,59 грн (+0,24), у продажу — 41,60 грн (+0,25).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в Україні планують припинити роботу чергового збиткового банку. Йдеться про Альпарі банк, завершення діяльності якого погодили з регулятором наприкінці минулого року.